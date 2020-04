Teleskop Jamese Webba se poprvé rozložil vlastními silami

Nedávno jsme se přitom dozvěděli, že práce na James Webb Space Telescope (JWST), čili Vesmírném teleskopu Jamese Webba, byly kvůli koronaviru přerušeny, nicméně nově zveřejněné video bylo pořízeno ještě na začátku března, kdy to ještě neplatilo. Pracovníci firmy Northrop Grumman tak ještě stačili provést zásadní test, který ukázal, zda bude JWST schopen se rozložit ve vesmírném prostředí.

Dominantou tohoto teleskopu je obrovské primární zrcadlo skládající se z 18 šestihranných segmentů, které dohromady tvoří plochu o průměru cca 6,5 metru, což zastíní i zrcadlo Hubbleova teleskopu s průměrem jen 2,4 metru. JWST tak bude s velkou rezervou největší teleskop, jaký se kdy podíval do vesmíru a zcela oprávněně se od něj očekávají výsledky, které posunou astronomii o kus dál.

A že je tento teleskop tak velký, není možné jej vynést do vesmíru s rozloženým zrcadlem, neboť by se pak nevešel do aerodynamického krytu rakety Ariane 5. A zdaleka to nebude jediná rozkládací část celého zařízení, které na své cestě do libračního bodu za Zemí nejdříve rozevře svůj sluneční panel. Následně vystaví svou anténu a pak už za oběžnou dráhou Měsíce začne rozkládat svůj štít, jejž bude chránit citlivou výbavu pro sledování v infračerveném spektru od Slunce.

Nejdříve se otevře přední část ještě stále složeného štítu, následně zadní a pak se vysune hlavní stěžeň, na němž je umístěno samotné zrcadlo. Poté bude z membrán štítu odstraněn ochranný kryt a pomocí teleskopických ráhen se membrány začnou napínat, aby nakonec vytvořily několik vrstev s dostatečnou mezerou.

Tím se ale zdaleka nekončí. Pod štítem se následně otevře tzv. Momentum Management Flap, což je plocha, kterou bude teleskop vyvažovat působení slunečního větru, podobně jako letadla využívají křidélka. Následovat bude stínítko radiátoru, aby mohl být spuštěn chladicí systém. A pak už se půjde do finále. Na první fotografii můžete vidět jakési tyče přímo před zrcadlem. Jde o složený držák sekundárního zrcadla, který se v dalším kroku rozevře, následovat bude další radiátor umístěný za zrcadly a pak už, více než 12 dní po startu rakety, přijde čas na rozevření hlavního zrcadla.

Ve vzdálenosti více než milionu kilometrů od Země se tak JWST v řadě kroků rozloží do následující podoby a cokoliv z toho se může zvrtnout.

Je tak nutné provést pečlivé testy a ten zachycený v následujícím videu se týká rozložení hlavního zrcadla. Teleskop k tomu použil vlastní motory, i když oba rozkládané segmenty jsou přidržovány lany seshora. To je ale pochopitelné, protože mechanismus bude nakonec pracovat ve stavu beztíže a ne při zemské gravitaci.

Nyní můžeme jen s obavami čekat na to, na jaký termín bude posunut start teleskopu. Technicky stále platí březen 2021, jenomže ten byl ohrožen už před přerušením prací a nyní je v podstatě jisté, že se to nestihne.

