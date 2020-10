Teleskop JWST dokončil všechny testy ověřující schopnost přežít start

James Webb Space Telescope je tak už opravdu na dobré cestě k tomu, aby se vydal do vesmíru v plánovaný termín, neboť nyní dokončil tzv. Environmental Testing a počet možných zádrhelů, na nichž by mohlo stihnutí stanoveného termínu ztroskotat, se výrazně snížil. Dané testy zahrnovaly především vibrační a akustické zkoušky a vedle toho i ověření schopnosti přežít ve vesmírných podmínkách.

JWST už si takovými testy prošel, ale to se událo ještě v době, kdy byl rozdělen na dvě části - základovou platformu a zrcadlovou část. Nyní už je dávno složen dohromady, takže bylo nutné testy opakovat a tentokrát už na celém teleskopu. Zkoušky probíhaly v zařízení firmy Northrop Grumman v Kalifornii a po jejich dokončení by už JWST měl být zakrátko připraven na to, aby byl konečně odeslán do Francouzské Guyany a připraven na start. Poveze jej raketa Ariane 5 a jak bylo oznámeno v létě , bude to dle plánu 31. října 2021.

Finální environmentální testy začaly uzavřením teleskopu do mobilního pouzdra, které jej oddělilo od okolního světa podobně jako aerodynamický kryt a pak byl tento celek přesunut do akustické testovací místnosti, kde byl JWST vystaven hluku nad 140 dB ve spektru připomínajícím start rakety Ariane 5. Obsluha pak sledovala pomocí téměř 600 kanálů, jak tento hluk cloumá s různými částmi teleskopu, přičemž obvykle se k tomu využívá jen cca 100 kanálů. NASA v tomto případě prostě nechce nic zanedbat, protože pokud JWST nebude schopen ve vesmíru fungovat sám a bezchybně, může to znamenat jeho naprostou ztrátu.

Poté byl JWST odeslán do jiné části zařízení firmy Northrop Grumman a vystaven nízkofrekvenčním vibracím, které zase simulují start z jiného aspektu. Teleskop byl prostě postaven na speciální platformu, která s ním cloumala v horizontálním i vertikálním směru.

Nyní teleskop čeká ještě naposled zkušební rozložení jeho primárního segmentového zrcadla a také slunečního štítu jeho plavidla následované celkovými systémovými testy. Poté už bude pečlivě zabalen a připraven k transportu na sever Jižní Ameriky. Data z posledních testů sice ukazují, že všechny části přežily bez úhony, ale pouze další zkouškou zrcadla a štítu si NASA bude moci býti jistá.





