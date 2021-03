Teleskop TESS od NASA objevil již 2200 možných planet

Projekt TESS neboli Transiting Exoplanet Survey Satellite mapuje exoplanety od roku 2018, NASA ale už od začátku mise překonala své cíle. Od počátku totiž teleskop zvládl zachytit více než 2200 potenciálních planet obíhajících kolem blízkých (minimálně z astronomického hlediska) a jasných hvězd. Stovky z nich jsou menší, skalnatá tělesa a některé by mohly být i v určitých ohledech podobné Zemi, i když to nutně neznamená, že jsou obyvatelné. Původní cíl mise TESS bylo zachytit v průběhu dvou let asi 1600 exoplanet.

Teleskop TESS je vybaven čtyřmi kamerami a díky extrémně citlivým detektorům je schopen zachytit pokles ve hvězdném jasu od zhruba 0,1 %. Právě změna jasu hvězdy může znamenat oběh potenciální exoplanety.