Tencent ověřuje věk hráčů pomocí kamer, aby nezletilí neponocovali

Dle serveru Ars Technica je toto ověřování totožnosti s případnými omezeními již zavedeno do praxe v případě celkem 60 herních titulů od firmy Tencent. Využije se k tomu jednoduše kamera a funkce pro rozpoznání obličeje a k tomu je třeba poznamenat, že jde o mobilní hry, čili není třeba řešit, zda na daném zařízení bude či nebude dostupná.

Jde tu v podstatě o další krok navazující na opatření z roku 2019, které po hráčích vyžaduje, aby se do her přihlašovali s využitím vlastních ID a reálných jmen. Už tehdy pak bylo dětem znemožněno, aby hrály dlouho do noci, pokud si ovšem nedokázaly opatřit přihlašovací údaje někoho dospělého a hrát s jeho účtem. Právě tomu má tak funkce ověřující totožnost rozpoznáním obličeje předejít, což by zase po hraní lačnících děti mohly zkoušet obcházet pomocí masek. V každém případě to nyní budou mít mnohem těžší.

Novou funkci v Tencentu pojmenovali jako Midnight Patrol a v rámci první vlny byla implementována i do některých z nejpopulárnějších mobilních her, jako je Honor of Kings, přičemž jen málo z takových má vůbec nějaký přesah mimo čínský trh. Celkově jde tedy už o 60 her (seznam nebyl uveden) a jejich počet se bude dále rozšiřovat.

Honor of Kings





V důsledku to znamená, že provozovatel hry na základě vládních nařízení bude určovat, kdy lidé i na základě jejich věku mohou a nemohou hrát. Zároveň se budou kontroly v průběhu hraní pravidelně opakovat, což si vyžádá potřebnou pauzu a nezletilí mají také stanoven strop pro utrácení peněz v rámci mikrotransakcí.

Není přitom známo, zda systém jen dle vzhledu tváře a jejích rysů určuje stáří uživatele, což nebude nikdy přesné, anebo je rovnou spojen s databází a ověřuje pomocí kamery skutečnou totožnost. V každém případě čínští hráči vyjadřují svou nespokojenost s přístupem firmy Tencent, která dle nich nemá suplovat výchovu, ovšem ta nemá moc na výběr. Čínská vláda je v tomto neúprosná a vyžaduje po herních firmách, aby zajistily dodržování stanovených pravidel, jinak mohou samy nést následky, mezi něž v extrémním případě patří i odebrání obchodní licence.

