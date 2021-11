Tencent vyvíjí vlastní SoC jako náhradu západních čipů

Čínské společnosti tak už běžně vyvíjejí vlastní SoC, za čímž ovšem nestojí jen geopolitická situace, ale prostě i to, že řada firem zvládne vytvořit si čipy na míru svým vlastním potřebám, a ty tak mohou být výkonnější a efektivnější než jiná řešení. A to samozřejmě neplatí jen pro čínské firmy, ale třeba také pro Amazon, Microsoft, Apple, Google či jiné západní společnosti. Obvykle přitom jde o produkty založené na architektuře ARM, ale růžky už začíná vystrkovat také konkurenční RISC-V

Tencent má nyní v plánu pomocí třech svých chystaných čipů nahradit produkty kupované především od Intelu a NVIDIE, takže nepřekvapí, že jde konkrétněji o AI akcelerátor, čip pro transkódování videa a NPU (Network Processing Unit). Firma je využije ve svých vlastních velkých datových centrech v Číně, a to ve snaze zajistit jejich celkově efektivnější provoz a samozřejmě že se dozvídáme i o bonusu v podobě kompletní kontroly nad používaným hardwarem a softwarem.

Zixiao, což bude onen AI akcelerátor, který zvládne z hlediska umělé inteligence zpracovávat obrazová data, video a rovněž mluvené slovo. Tento čip už je dávno hotový a nyní probíhá zkušební výroba jeho vzorků, čili na obzoru je již masová produkce. K výkonu se dozvíme jen to, že má být "o 100 procent lepší než konkurenční nabídka", což nám skutečně nic neřekne. Dle South China Morning Post půjde jednak o čip zvaný, což bude onen AI akcelerátor, který zvládne z hlediska umělé inteligence zpracovávat obrazová data, video a rovněž mluvené slovo. Tento čip už je dávno hotový a nyní probíhá zkušební výroba jeho vzorků, čili na obzoru je již masová produkce. K výkonu se dozvíme jen to, že má být "o 100 procent lepší než konkurenční nabídka", což nám skutečně nic neřekne.

Canghai je další produkt určený tentokrát pro transkódování videa a v jeho případě se přepokládá o 30 % vyšší výkon, než jaký nabízí konkurence a nakonec tu je Xuanling, na nějž nám zbyla role zmíněného NPU pro sítě cloudových datacenter. Zde už se Tencent ve svých odhadech nijak neomezuje a mluví rovnou o čtyřnásobném výkonu ve srovnání s konkurencí.

Ale je třeba poznamenat, že vyvíjené čipy skutečně mohou být pro dané účely mnohem výkonnější vzhledem k tomu, že budou mít pravděpodobně úzké a specifické zaměření, zatímco výrobci konkurenčních produktů musí myslet na potřeby mnoha různých zákazníků. Jisté také je, že až Tencent rozjede výrobu svých čipů, dosavadní dodavatelé to pocítí a mezi ně může krom Intel a NVIDIE patřit také AMD, Qualcomm, Cisco, Broadcom či jiní. O co tu ale (zatím) nejde, to jsou prosté víceúčelové procesory nebo GPU, ale to může být jen otázka času, ostatně firmy jako Alibaba a Huawei jsou v tomto ohledu dál než Tencent.



