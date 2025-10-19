Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Mobilní zařízení
>
Smartphony
>
Samsung
>
Apple

Tenký Samsung Galaxy S26 Edge nebude. S25 Edge se prodává špatně a iPhone Air také nezáří

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Tenký Samsung Galaxy S26 Edge nebude. S25 Edge se prodává špatně a iPhone Air také nezáří
I když je vývoj nového Samsungu Galaxy S26 Edge údajně hotov, nebude se prodávat. Prodeje supertenkého S25 Edge jsou natolik špatné, že chce výrobce tuto řadu zrušit.
Reklama
Společnosti Apple a Samsung nedávno představily své nejtenčí telefony, u Applu to byl iPhone Air, u Samsungu pak Galaxy S25 Edge. Slibovaly si od nich vysoké prodeje díky své "stylovosti" a tenkým rozměrům. Jenže to vůbec nedopadlo dobře, což platí především pro Samsung. Tam můžeme bez přehánění říci, že prodeje novinky jsou mizerné. Za první měsíc bylo prodáno 190 tisíc kusů, přičemž u Galaxy S25 to bylo 1,17 milionu, u S25 Plus 840 tisíc kusů a S25 Ultra si zapsal dokonce 2,55 milionu kusů. Do srpna to pak bylo 1,31 milionu pro S25 Edge, 8,28 milionu pro S25, 5,05 milionu pro S25 Plus a 12,18 milionu kusů pro Galaxy S25 Ultra.
 
Novinka se tak prodává zhruba čtvrtinově proti druhému nejhoršímu modelu, S25 Plus (S25+). Není divu, že se mluví o zrušení jeho nástupce. Galaxy S26 Edge už měl být hotov, nicméně při takto nízkých prodejích Samsung údajně nechce v této řadě pokračovat a S26 Edge nebude. Předpokládalo se přitom, že od řady Galaxy S26 model Edge nahradí Plus (v S25 měly ještě koexistovat spolu). Jenže Plus se prodává 4krát lépe, takže se Samsung podle všeho přikloní k pokračování varianty Plus, jež měla skončit, a naopak nebude pokračovat nová řada Edge, která ji měla nahradit. Vypadá to, že velká kapacita baterie a lepší výdrž jsou pro zákazníky v tomto případě důležitější než stylový design a tenké rozměry.
 
Konkurenční Apple iPhone Air, který je ještě tenčí, je na tom sice prodejně lépe, ale také u něj došlo k prodejnímu zklamání. Také u něj byla úloha v tom, že nahradí verzi Plus (tedy větší verzi základního modelu). V případě Applu rovnou došlo k nahrazení, zatímco u Samsungu to mělo přijít o generaci později, viz výše. Řada iPhone 17 jako taková je nicméně hodně populární a Apple navýšil předpoklady produkce z 88 na 94 milionů. Nejvíce se o to zasadil iPhone 17 Pro Max, u něhož byly navýšeny o 4 miliony. Velmi dobře se daří i základnímu iPhonu 17, který se funkčně přiblížil řadě Pro, což z něj dělá lákavější volbu než u předchozích generací. Zde se odhad produkce navýšil o 2 miliony. V případě menšího iPhonu 17 Pro se šlo také do plusu, a to o 1 milion, nicméně iPhone Air až tak moc nezabodoval, a zde se produkce snižuje. Není to sice příliš dramatické, ale přece jen jde o milion směrem dolů. Celkové prodeje iPhonů pro rok 2026 se odhadují na 229 milionů, což je o 7 % méně než pro letošní rok.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (2)|Další z rubriky:
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
9.10.2025, Milan Šurkala1
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
28.9.2025, Milan Šurkala2
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
28.9.2025, Milan Šurkala1
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
27.9.2025, Milan Šurkala6
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Herní monitor MSI MAG 275QF E21 přináší 210Hz frekvenci a panel Rapid IPS
Herní monitor MSI MAG 275QF E21 přináší 210Hz frekvenci a panel Rapid IPS
Dnes, Milan Šurkala
Qualcomm testuje 2nm GAA proces Samsung pro výrobu Snapdragonu 8 Elite Gen 5
Qualcomm testuje 2nm GAA proces Samsung pro výrobu Snapdragonu 8 Elite Gen 5
Včera, Milan Šurkala
iPhone 17 Pro Max má jen 4823mAh baterii, v testu výdrže téměř porazil Xiaomi se 7500 mAh
iPhone 17 Pro Max má jen 4823mAh baterii, v testu výdrže téměř porazil Xiaomi se 7500 mAh
Včera, Milan Šurkala5
Intel Clearwater Forest s 288 E-Core na procesu 18A poodhalen
Intel Clearwater Forest s 288 E-Core na procesu 18A poodhalen
17.10.2025, Milan Šurkala8
14palcový Apple MacBook Pro dostává procesor M5 a až 24hodinovou výdrž
14palcový Apple MacBook Pro dostává procesor M5 a až 24hodinovou výdrž
17.10.2025, Milan Šurkala7
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 až o 27 % dražší než předchůdce
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 až o 27 % dražší než předchůdce
17.10.2025, Milan Šurkala4
Intel a AMD společně posouvají x86 kupředu: standardní AVX10 i ChkTag pro vyšší bezpečnost
Intel a AMD společně posouvají x86 kupředu: standardní AVX10 i ChkTag pro vyšší bezpečnost
16.10.2025, Milan Šurkala
Prodeje Tesly Cybertruck nejsou ani 10 % plánů, Musk je dodává sám sobě do xAI a SpaceX
Prodeje Tesly Cybertruck nejsou ani 10 % plánů, Musk je dodává sám sobě do xAI a SpaceX
16.10.2025, Milan Šurkala11