Tenký Samsung Galaxy S26 Edge nebude. S25 Edge se prodává špatně a iPhone Air také nezáří
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
I když je vývoj nového Samsungu Galaxy S26 Edge údajně hotov, nebude se prodávat. Prodeje supertenkého S25 Edge jsou natolik špatné, že chce výrobce tuto řadu zrušit.
Společnosti Apple a Samsung nedávno představily své nejtenčí telefony, u Applu to byl iPhone Air, u Samsungu pak Galaxy S25 Edge. Slibovaly si od nich vysoké prodeje díky své "stylovosti" a tenkým rozměrům. Jenže to vůbec nedopadlo dobře, což platí především pro Samsung. Tam můžeme bez přehánění říci, že prodeje novinky jsou mizerné. Za první měsíc bylo prodáno 190 tisíc kusů, přičemž u Galaxy S25 to bylo 1,17 milionu, u S25 Plus 840 tisíc kusů a S25 Ultra si zapsal dokonce 2,55 milionu kusů. Do srpna to pak bylo 1,31 milionu pro S25 Edge, 8,28 milionu pro S25, 5,05 milionu pro S25 Plus a 12,18 milionu kusů pro Galaxy S25 Ultra.
Novinka se tak prodává zhruba čtvrtinově proti druhému nejhoršímu modelu, S25 Plus (S25+). Není divu, že se mluví o zrušení jeho nástupce. Galaxy S26 Edge už měl být hotov, nicméně při takto nízkých prodejích Samsung údajně nechce v této řadě pokračovat a S26 Edge nebude. Předpokládalo se přitom, že od řady Galaxy S26 model Edge nahradí Plus (v S25 měly ještě koexistovat spolu). Jenže Plus se prodává 4krát lépe, takže se Samsung podle všeho přikloní k pokračování varianty Plus, jež měla skončit, a naopak nebude pokračovat nová řada Edge, která ji měla nahradit. Vypadá to, že velká kapacita baterie a lepší výdrž jsou pro zákazníky v tomto případě důležitější než stylový design a tenké rozměry.
Konkurenční Apple iPhone Air, který je ještě tenčí, je na tom sice prodejně lépe, ale také u něj došlo k prodejnímu zklamání. Také u něj byla úloha v tom, že nahradí verzi Plus (tedy větší verzi základního modelu). V případě Applu rovnou došlo k nahrazení, zatímco u Samsungu to mělo přijít o generaci později, viz výše. Řada iPhone 17 jako taková je nicméně hodně populární a Apple navýšil předpoklady produkce z 88 na 94 milionů. Nejvíce se o to zasadil iPhone 17 Pro Max, u něhož byly navýšeny o 4 miliony. Velmi dobře se daří i základnímu iPhonu 17, který se funkčně přiblížil řadě Pro, což z něj dělá lákavější volbu než u předchozích generací. Zde se odhad produkce navýšil o 2 miliony. V případě menšího iPhonu 17 Pro se šlo také do plusu, a to o 1 milion, nicméně iPhone Air až tak moc nezabodoval, a zde se produkce snižuje. Není to sice příliš dramatické, ale přece jen jde o milion směrem dolů. Celkové prodeje iPhonů pro rok 2026 se odhadují na 229 milionů, což je o 7 % méně než pro letošní rok.
