Tesla AI Day: ukázal se prototyp robota Optimus, má být pod 20000 USD

Společnostoznámila představení prototypu robota Optimus na včerejší(v našem časovém pásmu dnešní), a tak se i skutečně stalo. Dříve představená podoba byl jen koncept a dosavadní tvar robota je zatím od této podoby pochopitelně poněkud vzdálen (jak už to s většinou konceptů bývá). Na pódiu byly představeny dvě varianty robota, jednou byla funkční plně odstrojená verze nazvaná Bumble C, která ukazovala v podstatě vše, co je uvnitř.

Tato vývojová platforma dokáže sama chodit a předvádět různé úkony, na scéně předvedla i trochu toporného tance. Podle Tesly to bylo poprvé, co robot nebyl na pomocném laně, které by ho mělo zachytit v případě pádu. Na roboty od BostonDynamics to má opravdu hodně daleko, nicméně vzhledem k poměrně krátké době vývoje robota se Tesla dostala už docela daleko.