Tesla bojuje proti tunerům, kteří odemykají zamčené funkce

Je už dnes zvykem, že se v rámci šetření vyrábí menší množství produktů, které se pak marketingově odlišují svým softwarem. Je to v podstatě situace vhodná pro obě strany. Výrobce obvykle nemusí vyvíjet tolik produktů, jednodušší je i jejich výroba a zákazník dostane to, co si zaplatí, přestože by po HW stránce takový produkt zvládal více. U aut je to typické např. omezením výkonu motoru. Místo úplně jiného slabšího motoru např. s menším objemem se použije stejný motor, jen mu výrobce ve vyšších otáčkách uměle omezí výkon. Podobně tak omezuje funkce svých vozů i Tesla. Všechny vozy tak mají téměř shodnou výbavu, což paradoxně navzdory nevyužitému a nezaplacenému HW šetří náklady a umožňuje zisky do budoucna (z toho těží Tesla). Pokud se totiž zákazník rozhodne, že chce změnu, není potřeba náročný servisní zásah, jen zaplatí přes aplikaci a novou funkci má během pár sekund (z toho těží zákazník, protože dostane to, co si zaplatí a především mnohem jednodušeji). Může to být např. odemčení zbývající kapacity akumulátoru, zvýšení výkonu motoru nebo aktivace pokročilejšího autopilota.

Jenže jde o SW a v tom se dá trochu šťourat. Tak činila např. společnost Ingenext. Ta totiž byla schopna hacknout software Tesly Model 3 a např. pro verze se standardním dojezdem bylo možné odemknout zbývající zamčenou kapacitu akumulátoru. Všechny verze tak sice mají 75kWh akumulátor, ale standardní verze z něj využívají jen 60 kWh. Po zaplacení se tak dojezd vozu prodlouží o čtvrtinu. Podobně tak bylo možné odemknout Acceleration Boost. Za ten chce Tesla $2000, Ingenext ho ale nabídne za polovinu. V takovém případě se výkon zvýší zhruba o 50 koní a akcelerace z 0 na 60 mph (96 km/h) se zkrátí na 3,9 sekundy (standardem je u Long Range 4,4 sekundy).

Tesla pochopitelně něco takového nevidí ráda a od verze softwaru 2020.32.1 začala detekovat tyto neoficiální úpravy. Není ale vůbec divu, do vozu nainstalovala HW, který jí nikdo nezaplatil, ale za jeho aktivaci a možnost používání inkasuje peníze někdo jiný. Na obrazovce se pak objeví hláška o zjištění nepovolené úpravy a varování před možností poškození nebo vypnutí vozu (takové varování se sice dá čekat, na druhou stranu hack odemyká funkce, které nabízí sama Tesla a v jejím podání je za nebezpečně jistě nepovažuje). Guillaume André, zakladatel Ingenextu, tak už rozeslal zákazníkům varování, že nová aktualizace může způsobit tyto problémy a že se pracuje na nové verzi, která by měla fungovat i po aktualizaci.

