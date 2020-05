Tesla chystá levnější akumulátory i verze úplně bez kobaltu

Elektromobilita a energetika budoucnosti jsou velkými tématy. Obvykle tu máme dva nesmiřitelné tábory, zastánce a odpůrce elektromobilů a velkých vyrovnávacích akumulátorů. Odpůrci často argumentují vcelku správnými argumenty, které jsou ale často dohnány do extrému a především neberou v úvahu další vývoj. Pravdou je, že akumulátory jsou dnes (a důležité je zdůraznit slovo "dnes") opravdu ekologickou pohromou a z elektromobilů dělají něco, co není zdaleka tak "zelené", jak by se mnohým líbilo. Nejenže výroba elektřiny není úplně čistá (někde více, někde méně), ale také výroba akumulátoru jejich ekologičnost značně snižuje. Jenže vývoj nových akumulátorů pokračuje a vedle výkonů se vědci soustředí i na jejich ekologický dopad.

Jedním z témat je např. kobalt. Odpůrci často argumentují tím, že elektromobilita je nereálná právě kvůli potřebě enormní potřebě kobaltu. To by byl pochopitelně problém s akumulátory dnešního typu, jenže jeho množství se stále snižuje, takže v budoucnu to nemusí být takový problém navzdory většímu množství akumulátorů. Mnozí už totiž dokázali množství kobaltu značně snížit a v případě Tesly jsou některé jejich články na čtvrtině dnešního typického množství. Tesla navíc spolupracuje s čínskou společností Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) na vývoji nových článků a hovoří se o tom, že by už v příštím roce měla nasadit nové NMC články se sníženým množstvím kobaltu v katodě. S CATL mají být vyvíjeny i akumulátory, které neobsahují dokonce vůbec žádný kobalt. Výhodou článků se sníženým množstvím kobaltu má být i vysoká životnost.



Tesla také už několikrát hovořila o "milionových" článcích, které mají vydržet na ujetí milionu mil (1,6 mil. km) a jejichž cena má údajně klesnout pod magickou hranici $100 za kWh, čímž by se cena elektromobilů opět více přiblížila cenám spalovacích aut. I tato technologie byla vyvinuta spolu se společností CATL. Akumulátory by navíc po vyřazení z elektromobilů mohly nacházet svůj další život právě v oněch vyrovnávacích bateriích pro energetiku. Některý z nových typů akumulátorů chce Tesla nasadit u Modelu 3 pro Čínu už v brzké době a později by se měly objevit i v dalších modelech vyráběných i na jiných místech ve světě. Jaké přesné změny ale můžeme očekávat, to zatím nevíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: