Tesla dostala v Koreji pokutu 2,2 mld. wonů ohledně zimního dojezdu

V Jižní Koreji se zdejší komise Korea Fair Trade Commission (KFTC) podívala na problematiku dojezdů elektromobilů Tesla a firmě uložila pokutu ve výši 2,2 mld. korejských wonů, což je zhruba 39 milionů Kč. Hlavním problémem je kratší dojezd vozů v zimních podmínkách. To není nic neobvyklého ani u spalovacích aut, nicméně u elektromobilů je to palčivějším problémem. Problémem je to, že zatímco u spalovacích aut se k topení využívá odpadní teplo (a výhodou je tu paradoxně jeho nízká efektivita), u elektromobilů je ho málo. Zahřívání baterie i topení bere cennou energii, která by se mohla použít pro pohon. Tepelná čerpadla montovaná do modernějších aut (mnohdy ale stále za příplatek) sice situaci částečně řeší, ale ne úplně. Vychlazené baterie také i kvůli samotné teplotě nejsou schopny dodat dostatečné množství energie a u nepředehřátého vozu dojezd hodně padá. To je asi nejzásadnějším problémem, protože při samotné jízdě není spotřeba elektromobilů v zimě zas až tak drasticky vyšší proti létu. Kratší dojezd v zimě ale není na pokutu.



KFTC Tesle vytýká to, že zákazníky neinformovala o tom, že se v zimě dojezd vozů takto výrazně snižuje. Ta má sice tipy, jak vůz před jízdou předehřát, nebo vybízí k aktualizaci aplikace Energy pro monitorování spotřeby, explicitně ale před snížením dojezdu nevarovala. Podle KFTC je dojezd vozů Tesla v zimě dokonce o 51 % kratší. Loni zde dokonce skupina Citizens United for Consumer Sovereignty zveřejnila informaci, že většině EV klesá zimní dojezd o 40 % a Tesla měla být nejhorší.

Tesla ale měla také podávat zavádějící informace ve srovnáních s vozy se spalovacími motory a o výkonu jejích Superchargerů (zde nicméně víme, že nabíječky obecně nejsou schopny nabíjet max. výkonem po celou dobu). Společnost Geotab ze statistiky 4200 elektrických vozů v Kanadě zjistila, že při teplotě 20 °C mají elektromobily zpravidla delší dojezd, než je ten udávaný, ale v -15 °C je jen na 54%. Připomeňme ještě, že loni dostal v Koreji pokutu i Mercedes-Benz za svou Dieselgate. V jeho případě to bylo 20,2 mld. wonů (360 mil. Kč).