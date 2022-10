Tesla Full Self Driving má 160 tisíc betatesterů, finální verze má vyjít letos

Elon Musk je docela dost znám tím, že mu spousta termínů nevychází a (částečně) autonomní řízení Full Self Driving je toho velmi dobrým příkladem. To je slibováno už roky a poslední termín, který byl znovu zmíněn na Tesla AI Day 2022, je nadále ještě před koncem tohoto roku. To, že je konec roku za dveřmi a Tesla si stále stojí za termínem, by mohlo naznačovat, že se přechodu z betatestu do vypuštění finální verze mezi zákazníky možná přece jen nakonec asi už dočkáme (otázkou je, zde opravdu letos). Automobilka zmiňuje, že technologie by měla být do několika týdnů hotova, ale problémem je teď i legislativa. FSD totiž musí být v mnoha zemích schváleno, než se bude moci používat a být vypuštěno mezi veřejnost.



Tesla při prezentaci zmínila, že zatímco v minulém roce bylo v programu betatestu jen 2000 uživatelů, letos v něm bylo 160 tisíc lidí. Za celou dobu bylo vydáno celkem 35 verzí softwaru. O trénování se stará systém se 14 tisíci GPU (4 tisíce pro automatické označování dat, 10 tisíc pro trénování), datová množina pro trénování čítá 4,8 milionů klipů a celkově mají 1,44 miliardy snímků. Celkově má ale Tesla k dispozici 30 PB video dat s celkem 160 miliardami snímků, ze kterých pak může při trénování čerpat. Při vývoji se využívá i simulátor, který využívá známý Unreal Engine. Jednou z novinek nové verze, která by se měla brzy představit, je např. i více "lidské chování", jaké vidíte na obrázku, kdy si auto může upravit jízdní dráhu při odbočování. Místo toho, aby tvrdošíjně trvalo na původní trajektorii křižující se s přecházejícím člověkem, může ho objet. Připomeňme ještě, že cena FSD se v průběhu času zvyšovala a z původní částky 10 tisíc USD je dnes už 15 tisíc USD.