Tesla jako šance pro outsidery: čipy pro Dojo bude pouzdřit Intel
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Tesla je firmou, která své čipy nemusí nutně vyrábět u společnosti TSMC. Naopak, pokud jde o výrobu čipů a další přidružené procesy, často sahá k outsiderům. Tentokrát k Intelu.
Reklama
TSMC má lví podíl na výrobě čipů a ve většině oblastí je technologicky vepředu. Není divu, že se k němu obrací většina firem pro výrobu svých čipů. Jednou z výjimek je společnost Tesla. Ta si své čipy nechává vyrábět různě. AI4 se např. vyrábí u Samsungu, AI5 bude sice u TSMC, ale AI6 by měl být opět u Samsungu. Tesla takto dává šanci i firmám, kterým se na tomto poli moc nedaří. Zdá se, že se Tesla spokojí s dostatečně dobrým, byť ne nejlepším, když to bude současně z dalších pohledů ještě výhodnější (např. cenově, kapacitně,…). A dalším outsiderem, který díky Tesle dostane šanci, má být Intel.
Intel Founrdy totiž získala kontrakt na pouzdření a testování čipů pro superpočítač Dojo 3. Firma tak diverzifikuje výrobu a pouzdření čipů. Toto tedy nebude probíhat u TSMC, které má pro tyto potřeby nedostatečnou kapacitu. Čipy D1 pro Dojo jsou totiž velké a není v silách TSMC do již tak dlouhé řady zájemců o technologie CoWoS a podobné přidat ještě Teslu, resp. patrně by to pro ni nebylo za atraktivní cenu.
A tak dostal šanci Intel, který je připraven nabídnout podobné služby, pravděpodobně s využitím EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge). Toto by mohlo pomoci Intel Foundry získat nějaké ty příjmy navíc a vylepšit hospodaření divize, než společnost za pár let spustí proces 14A, který by měl být dostupný i pro externí společnosti (Intel 18A totiž bude nakonec jen interním procesem a externě se bude používat jen pro už nasmlouvané zákazníky, jako jsou Microsoft a Amazon).
Zdroj: wvcftech.com