Tesla je popáté v zisku, téměř k tomu nepotřebovala emisní kredity

Elonu Muskovi a jeho slibům, faktem je, že se mu většina z nich daří splňovat a poslední dobou častěji dokonce i ve stanoveném termínu. To však není úplně případ "navždy ziskové Tesly". Něco takového Musk slíbil na začátku roku 2019, ale pak měl ještě ztrátové čtvrtletí. Přesto i tento slib se, sice se zpožděním, začíná dařit splňovat. Tesla totiž ohlásila už 5. ziskové čtvrtletí za sebou. Za Q3/2020 měla celkové příjmy ve výši 8,77 mld. USD (+39 % proti Q3/19), přičemž čistý zisk dle GAAP činil 331 mil. USD. V metrice non-GAAP šlo dokonce o 874 mil. USD.

Stěžejní podíl na tom má automobilová část, která přinesla příjmy ve výši 7,61 mld. USD, což je meziročně (proti Q3/19) nárůst o 42 %. Na tomto čísle se podílí i prodej emisních kreditů, díky kterým si jiné automobilky mohou odpočítat emise, aby se vešly do emisních limitů a nemusely platit velké pokuty. V tomto případě šlo o 397 mil. USD, což je 196% nárůst proti minulému roku. Vidíme však, že by se Tesla i bez možnosti prodeje kreditů blížila k zisku (šlo by o ztrátu 66 mil. USD, zatímco v minulých dvou čtvrtletích by bez této berličky byla ve ztrátě zhruba 320 až 340 mil. USD). V penězích a peněžních ekvivalentech má nyní Tesla k dispozici 14,53 mld. USD (+172 %).

To jsou povzbudivá čísla. Lehce (o 4 %) stoupla produkce Modelů S/X na 16.992 vozů, výrazně však stoupla (o 60 %) výroba Modelů 3/Y na 128.044 aut. V případě dodávek šlo u Modelů S/X o 13% pokles na 15.275 aut, ale Modely 3/Y zaznamenaly 56% nárůst na 124.318 vozů. Celkem je nyní k dispozici 2182 Superchargerů po celém světě s celkem 19347 nabíjecími konektory. Tesla také zvýšila instalovaný výkon solárních panelů o 57 MW a k úložištím energie přibylo dalších 759 MWh.

Továrna ve Fremontu nyní vyrábí s kapacitou 50 tisíc Modelů S/X a 500 tisíc Modelů 3/Y ročně. Šanghajská továrna je na kapacitě 250 tisíc Modelů 3 ročně, ve výstavbě je část pro výrobu Modelu Y. Ta je také ve výstavbě pro výrobu Modelu Y v Berlíně (část pro Model 3 se jen projektuje). Také v Texasu se už staví linka pro Model Y. Druhá linka bude pro Cybertruck, ta je jen v projekční fázi. V té je i linka pro Tesla Semi a Roadster, které budou v dalším místě v USA.



