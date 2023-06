Tesla Model S Plaid o 8 sekund překonala Porsche: nejrychlejší EV na Nürburgringu

Tesla Model S Plaid umí být rekordně rychlým autem, obzvláště poté, co se dokoupí závodní balíček Track Pack. Vůz to dokázal na slavné Severní smyčce Nürburgringu (Nordschleife), které se také přezdívá Zelené peklo. Jde o téměř 23 km dlouhou trať, která je plná zatáček, velmi blízko umístěných bariér, a kdo chce, může se tu projet i se svým autem. V

umí být rekordně rychlým autem, obzvláště poté, co se dokoupí závodní balíček Track Pack. Vůz to dokázal na slavné Severní smyčce Nürburgringu (Nordschleife), které se také přezdívá Zelené peklo. Jde o téměř 23 km dlouhou trať, která je plná zatáček, velmi blízko umístěných bariér, a kdo chce, může se tu projet i se svým autem. V září 2021 se tu nejrychlejším elektromobilem stal výše zmíněný vůz Tesly s oficiálně uznaným časem 7:35,579 minuty. O zhruba půl roku později (11. dubna 2022) si ale titul vzalo Porsche se svým Taycanem Turbo S a časem 7:33,35 minuty.

To se ale mění a nejrychlejším elektromobilem je opět Model S Plaid (s výše zmíněným Track Packem). Tomu se 2. června 2023 s Tomem Schwisterem za volantem povedlo překonat Porsche o dobrých 8 sekund, což je vzhledem k tomu, jakou sportovní historii Porsche má, úctyhodný výsledek. Vypadá to, že Tesla s Track Packem umí i dost dobře brzdit a zatáčet, tedy netrpět na neduhy, které se jí mnohdy vytýkají. V záznamu rekordního kola vidíme dosažení max. rychlosti 289 km/h a je otázkou, zda vozu na cílové rovince došel dech omezením výkonu nebo tím, že je to v těchto místech do kopce, a možná obojím (Porsche tu dosáhlo 268 km/h). Výsledný čas činí 7:25:231 minuty a s docela velkou rezervou tak Model S pokořil rekord. Abychom si to dali trochu do kontextu, tak např. Porsche 911 GT3 a GT2 se svými rekordy pohybují okolo 6:43 až 7:00, což je značný rozdíl, nicméně Tesla je např. rychlejší než Mercedes-AMG GT 63S 4Matic+ (7:27,8) nebo Porsche Panamera Turbo S (7:29,8). O něco rychlejší je třeba Jaguar XE SV Project 8 (7:23,2) nebo BMW M4 CSL (7:20,2). Být v takové společnosti je pro 5dvéřový liftback na elektřinu dobrou vizitkou.

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring pic.twitter.com/jrUCkt95jw — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

Dejme si to ještě do kontextu ceny a technických údajů. Porsche Taycan Turbo S má 761 koní (560 kW), max. rychlost 260 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,8 sekundy, dojezd 440-468 km dle WLTP a v USA vyjde na 194.900 USD (u nás od 5,03 mil. Kč). Tesla Model S Plaid má v základní verzi 1020 koní (750 kW), max. rychlost 280 km/h (se závodním balíčkem 322 km/h), zrychlení za 2,1 sekundy a dojezd dle WLTP činí 600 km. Jeho cena je v USA 108.490 USD, se závodním balíčkem Track Pack pak za 123.490 USD, což je o 37 % levnější než Porsche. U nás je základní verze Plaidu za 3,29 mil. Kč.