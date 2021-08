Tesla nevylučuje licencování Full Self Driving jiným automobilkám

Tesla AI Day bylo představeno mnoho zajímavých novinek. Máme tu humanoidního robota Full Self-Driving (FSD). Navzdory svému jménu jde jen o částečně autonomní řízení, pořád je to jen vyspělejší jízdní asistent. Navíc předchozí varianta softwaru je nyní Nabylo představeno mnoho zajímavých novinek. Máme tu humanoidního robota Tesla Bot , oznámila také vlastní AI čipy D1 . To ale zdaleka není všechno. Další zajímavost se týká autonomního řízení(FSD). Navzdory svému jménu jde jen o částečně autonomní řízení, pořád je to jen vyspělejší jízdní asistent. Navíc předchozí varianta softwaru je nyní vyšetřována NHTSA , poněvadž už bylo zaznamenáno 11 nehod vozů Tesla, které vrazily do stojících vozů s majáky. Zda podobným problémem trpí i FSD ve verzi 9, to ukáže až čas. Nicméně zpět k novince ohledně FSD. Tato funkce by totiž nemusela být v budoucnu k nalezení výhradně jen u elektromobilů Tesla.

Elon Musk totiž na adresu FSD řekl, že jde o extrémně drahý systém, jehož tvorba se nějak musí zaplatit za předpokladu, že lidé nebudou chtít pracovat zdarma. K tomu dodal, že pokud by jiné společnosti chtěli si FSD licencovat a použít ji v jejich autech, bylo by to "cool". Dle Muska nejde o funkci, která by byla limitována jen na vozy Tesla. Pro Teslu by to mohl být další cenný zdroj příjmů, naopak ostatní automobilky by na tuto velmi drahou "legraci" nemusely vynakládat tak velké finanční prostředky a vyvíjet si ji samy. Firmy by mohlo lákat i to, že jde o výhradně kamerové řešení, které by mohlo být výrazně levnější po stránce hardwaru než jiná řešení využívající např. drahého lidaru. Je ale pochopitelně otázkou, nakolik dokáže být řešení Tesly spolehlivé, bude-li ke své práci využívat jen kamerových dat a ne dalších senzorů.



Autonomním řízením se po celém světě zabývá spoustu velkých firem i malých startupů, nicméně se dá předpokládat, že mnoho z nich bude postupně spolknuto většími projekty a ve výsledku bude k dispozici jen několik málo řešení. Musk dodal, že nová generace FSD by měla být o 200-300 % lepší než člověk (těžko si představit, co přesně tohle číslo kvantifikuje) a že nová verze hardwaru pro zpracování algoritmů FSD by se měla dostat nejprve asi do Cybertrucku, takže asi za rok. Očekává se 4násobný výkon proti dnešnímu řešení.

