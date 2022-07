Tesla nově omezuje standardní bezplatnou konektivitu na 8 let

Tesla jsou vybaveny připojením k Internetu, které může být dostupné ve dvou verzích. Standardní konektivita byla dosud dostupná doživotně, bezplatně, nicméně funkčně obsahovala jen navigační systém, streamování videí i hudby, caraoke a internetový prohlížeč.

Elektromobilyjsou vybaveny připojením k Internetu, které může být dostupné ve dvou verzích. Standardní konektivita byla dosud dostupná doživotně, bezplatně, nicméně funkčně obsahovala jen navigační systém, streamování videí i hudby, caraoke a internetový prohlížeč. Prémiová konektivita přišla v roce 2019 za 10 USD měsíčně (u nás 199 Kč) a oddělila základní funkce od příplatkových. Za příplatek má řidič např. živou vizualizaci dopravy, Sentry Mode a satelitní mapy. To se ale od 20. července 2022 mění.

Standardní konektivita totiž bude nově obsahovat už jen navigaci. Streamování, caraoke a internetový prohlížeč se přesunou do prémiového balíčku. Aby toho nebylo málo, standardní konektivita bude k dispozici už jen po dobu 8 let od prvního uvedení vozu do provozu. Při koupi ojetého vozu tak uživatel dostane méně než 8 let podle toho, kdo vůz koupil první majitel. Tesla naštěstí nijak nemění pravidla pro již zakoupená vozidla, takže stesky na to, že během vlastnictví vozu jeho výrobce omezí majiteli zakoupené vlastnosti a funkce, zde nejsou na místě. Vozidla zakoupená do 20. července 2022 tak budou mít stále doživotní standardní konektivitu. Vozidla, která byla koupena do 30. června 2018, stále budou mít doživotně bezplatnou prémiovou konektivitu, se kterou byly pořízeny, a ani zde se nic nemění. I když je popis nových podmínek na stránce Tesly dost podrobný, není moc jasné, co se stane po vypršení platnosti standardní verze. Bude pak k dispozici jen ta prémiová?

Připomeňme, že platby za nadstandardní funkce nejsou cizí ani jiným společnostem. Např. BMW chce za informace o dopravě 1800 Kč, za aktualizaci map 1560 Kč. Ještě dál jde v tomto Audi, které chce za prémiovou navigaci MMI Navigation Plus dokonce 84,99 USD měsíčně, resp. 849,99 USD ročně (2000, resp. 20000 Kč). To už je dost šílená cena. Na druhou stranu, asi se shodneme na tom, že platba za internetové připojení v autě dává větší smysl než za automobilové funkce. Internet je služba a asi nikomu nepřijde divné platit si internetové připojení doma nebo v telefonu.