>
>
>
Tesla odmítla vyrovnání 60 mil. USD, soudní pře za chybu autopilota ji nakonec vyšla 4× dráž
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nehod autopilota a systému FSD byla už spousta, některé měly i velmi vážné důsledky. Jednou z nich byla smrtelná nehoda z roku 2019, kde byla Tesle navržena možnost mimosoudního vyrovnání. To odmítla, a tak nakonec zaplatila násobně více.
Reklama
Nehody autonomních systémů se hodně přetřásají, a to zejména to, kdo je zodpovědný za nehodu. V případě jedné nehody Tesly z roku 2019 to došlo k soudu a jeho výsledek není pro automobilku zrovna dobrý. Konkrétně šlo o případ, kdy Tesla Model S s autopilotem narazila zaparkovaného Chevroletu Tahoe. U něj stáli dva lidé, přičemž žena nehodu nepřežila a muž byl vážně zraněn. Tesle bylo nabídnuto, že může zaplatit mimosoudní vyrovnání ve výši 60 mil. USD, což ale automobilka odmítla a navrhovala mnohem nižší částku a mlčenlivost k tomu. Soud tedy skončil výsledkem 129 mil. USD jako odškodnění a 200 mil. USD jako trestní postih.
Zatímco trestní postih jde plně na konto Tesly, běžné odškodnění bylo ze 67 % stanoveno pro řidiče a jen ze 33 % ze strany Tesly (tedy 42,7 mil USD). Pro Teslu to tak dělá nutnost zaplatit zhruba 243 mil. USD, což je 4násobek toho, co mohla zaplatit za mimosoudní vyrovnání. Řidič žalován nebyl, takže ten odškodnění platit nemusí (to by vyšlo na cca 86 mil. USD).
Společnost Tesla během soudu odmítala jakoukoli chybu a řekla, že verdikt akorát posouvá směrem vzad bezpečnost automobilů a ohrožuje snahy Tesly i jiných automobilek ve vývoji technologie, která zachraňuje životy. No, v tomto případě to zrovna život nezachraňovalo, spíše naopak.
Zdroj: reuters.com, theverge.com, ilustrační foto (ChatGPT AI)