Tesla opouští i ultrazvukové senzory: kamerový systém Vision i pro parkování

Společnostsi ráda dělá věci po svém. Zatímco většina automobilek vyvíjí autonomní řízení a funkcí za pomocí lidarů, radarů, ultrazvukových senzorů a kamer, Tesla už od počátku odmítala lidarový systém a dle Muska jde o cestu do záhuby . V roce 2021 nicméně z vozů vyhodila i radary , a její "autopilot" tak jede jen z kamerových dat, zatímco ostatní kombinují více druhů senzorů. Pro krátké vzdálenosti, jako je např. při parkování, se ale stále využívaly ultrazvukové senzory (USS). Jenže i ty zmizí.

Společnost oznámila, že od tohoto měsíce budou vozy Model 3 a Y vyráběny bez ultrazvukových senzorů a podobný krok čeká Modely S a X v roce 2023. Otázkou je, co Teslu k takovému kroku vůbec vedlo. Ultrazvukové senzory jsou poměrně levnou záležitostí a jejich nevýhodou bývají akorát nevzhledná kolečka na náraznících. Jde to ale i bez nich, což ukazuje právě Tesla Model X, u níž bude otázkou, zda ultrazvukové senzory zmizí i ze zadních dveřích Falcon Wings. Tam se totiž využívají ultrazvukové snímače, aby dveře při svém otevírání netrefily nějakou překážku. Poněvadž by na dveřích kolečka vypadala hodně divně, Tesla vyvinula takové ultrazvukové snímače, které dokážou "vidět" a "slyšet" i přes plech. Zda zmizí i tyto senzory, nevíme.

Každopádně po přechodné období budou vozy bez USS mírně omezeny v nabídce autonomních funkcí. Nebudou podporovat Park Assist (v podstatě klasické pípání parkovacích senzorů při rychlosti do 8 km/h), Autopark, Summon a Smart Summon. Zejména v případě první funkce se tak dočasně dostáváme zhruba 15-20 let zpět. Ostatní autonomní funkce budou pracovat beze změny. Až Tesla dosáhne výkonnostní parity s původním ultrazvukovým řešením, funkce se vrátí a budou fungovat jen přes kamerový systém.