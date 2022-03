Tesla otevřela berlínskou Gigafactory a předala prvních 30 vozů

Automobilka Tesla se rozrůstá a po továrnách v USA a Číně nyní otevřela také svou první Gigafactory v Evropě. Nachází se v Německu blízko Berlína. U otevření nesměl chybět ani Elon Musk, který předal vozy prvním zákazníkům. Konkrétně šlo o 30 vozů Tesla Model Y. Továrna měla docela zajímavou historii, kdy Tesla nelenila a začala stavět už při předběžném povolení v květnu 2020. Produkce měla začít už v polovině minulého roku, ale koronavirová pandemie a protesty ekologů, kteří sice zpravidla propagují elektromobily, ale v tomto případě je nechtěli nechat vyrábět (např. kvůli obavám o zdroje vody), práce pozdržely.



Poslední povolení Tesla dostala počátkem března a nyní došlo ke slavnostnímu otevření továrny, která prozatím zaměstnává jen 2600 lidí z plánovaných 12 tisíc. Předpokládá se tak, že v prvním pololetí vyrobí jen 30 tisíc vozů. Kapacita továrny by ale měla dosahovat 500 tisíc vozů ročně a 50 GWh baterií.

Když se k tomu přidá otevření austinské továrny v Texasu, které je plánováno na 7. dubna, měla by se výrobní kapacita Tesla dostat na zhruba 2 miliony vozů ročně, což je na úrovni takových automobilek, jako jsou Mercedes-Benz nebo BMW. Pochopitelně náběh na maximum nebude okamžitý, a tak prozatím můžeme očekávat, že za rok 2022 by Tesla mohla odhadem vyrobit něco okolo 1,5 milionu vozů (+/- 100 tisíc) a na kapacitu 2 mil. vozů ročně (500 tisíc vozů za čtvrtletí) by se mohla dostat asi na přelomu jara a léta 2023.

Ceny souvisejících / podobných produktů: