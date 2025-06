Tesla poprvé autonomně doručila vůz novému zákazníkovi

Před týdnem byla v Austinu v Texasu spuštěna služba robotaxi s vozy Tesla . Jsou zde úspěchy i různé kontroverze a zaznamenané problémy (neopodstatněné brždění nebo zamíření do protisměru), společnosti to ale nebrání v tom, aby šla ještě dál. Nyní začala v rámci města doručovat nové vozy zákazníkům autonomně. Lépe řečeno, v pátek 27. června, jeden den přes 54. narozeninami Elona Muska, byl tímto způsobem doručen první vůz Tesly (nezodpovězenou otázkou je, kolik dalších vozů takto bylo doručeno, pokud nějaký).

Jízda z továrny přes dálnici a spoustu křižovatek zabrala zhruba půl hodiny bez toho, aniž by za volantem kdokoli seděl. Podle Tesly ani nikdo neovládal vůz na dálku. Automobilka uvolnila také videa z doručování vozu z austinské Gigafactory. První je zkrácené asi na 3,5 minuty (viz výše) a nudné pasáže ukazuje zrychleně, nicméně kdo chce, má k dispozici i celou půlhodinovou jízdu v normální rychlosti (viz níže). Na vůz už novopečený majitel čekal včetně zástupců společnosti u svého bytu a dočkali se.