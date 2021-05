Tesla přestala přijímat Bitcoiny, nejsou totiž ekologické

Elon Musk to oznámil na svém Twitteru. Naznačil, že jsou v Tesle znepokojeni rostoucím využíváním fosilních paliv pro produkci elektrické energie pro těžbu Bitcoinu, což se týká zejména uhlí, které považuje za nejhorší ze všech. Dle Muska jsou kryproměny z různých důvodů dobrou myšlenkou a věří v jejich slibnou budoucnost, ale to nesmí jít na úkor životního prostředí. Tesla tak ukončí prodej vozů za Bitcoin a ani nehodlá tuto kryptoměnu prodávat (dosud prodala zhruba desetinu). Má však v úmyslu s Bitcoinem pokračovat, pokud těžba ve zvýšené míře přejde na obnovitelné zdroje a také se poohlíží po dalších kryptoměnách, které mají výrazně lepší poměr spotřeby energie na transakci, ideálně pod 1 % toho, co potřebuje Bitcoin. Poslední dobou Musk hodně mluví zejména o Dogecoinu