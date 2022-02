Tesla řeší záludnosti FSD: projíždění stopek i neočekávané brzdění

Tesla před pár dny vykázala rekordní finanční výsledky a Full Self Driving, které je nyní k dispozici zhruba 54 tisícům betatesterů. Ti dostanou aktualizaci v rámci digitální svolávací akce, která odstraní funkci projíždění stopek. Ta se do softwaru dostala 20. října 2020, přičemž uživatel si ji mohl v systému povolit. Je však otázkou, proč vůbec takovou funkci FSD má, když projíždění stopek bez úplného zastavení není legální (ta by dávala smysl u klasické trojúhelníkové značky o přednosti v jízdě).

NHTSA tak s Teslou tuto záležitost už projednává a ta funkci při příští aktualizaci zablokuje. Funkce umožňovala, aby vůz při příjezdu na stopku přibrzdil na nejvýše 5,6 mph (9 km/h) a projel křižovatku bez zastavení. Další podmínkou bylo, že všechny silnice vedoucí ke křižovatce musely mít maximální povolenou rychlost 30 mph (48 km/h).

Zatímco toto byla vědomá funkce ze strany Tesly, jiné je to s neočekávaným brzděním. To už vyústilo ve 107 stížností reportovaných NHTSA, takže nejde o ojedinělý problém. Vypadá to, že Tesly nějak špatně vyhodnocují data ze senzorů (nebo jde o špatné senzory?) a vidí překážky tam, kde nejsou, což ústí v neočekávaná brzdění a nepříjemná překvapení, která se občas stávají i jiným systémům ADAS.

