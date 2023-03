Tesla rozpoutala v Číně cenovou válku, zlevňovalo už 30 automobilek

Podle mnohých vyrábí Tesla předražené elektromobily, ale ve své třídě naopak nabízí překvapivě levná auta. Uvážíme-li, že např. Model 3 a Model Y jsou za cenu základního Volkswagenu ID.3, nabídka německého výrobce opravdu není moc lákavá. Nedávné snížení cen vozů Tesla, které se projevilo v Číně, Americe i Evropě, ale dělá vrásky konkurenci. Zatímco Tesla má navzdory relativně nízkým cenám svých vozů opravdu slušné marže, jiné automobilky na tom tak dobře nejsou. Např. Ford říká, že na elektromobilech letos prodělá asi 3 mld. USD, Tesla na nich loni vydělala 12,6 mld. USD (dle non-GAAP měla zisk dokonce 14,1 mld. USD). Poslední data z Číny ukazují, že konkurenci slevy Tesly moc nevoní a mohou jí přinést existenční problémy.



Připomeňme, že drtivá většina zdejších elektrických startupů se stále nedostala do zisku (např. XPeng, NIO, Li Auto). Na snížení cen Tesly ale musely reagovat i tradiční firmy jako Volkswagen nebo Mercedes-Benz, výrazně zlevňoval např. i již zmíněný Ford. Podle Bloombergu Tesla v Číně rozpoutala hotovou cenovou válku a na její snížení cen v posledních třech měsících reagovalo už okolo 30 automobilek (a to nejen s elektromobily).

Např. Dongfeng Citroen snižoval cenu u svého spalovacího sedanu C6 skoro o 40 %. Hovoří se o tom, že Čína má až příliš mnoho výrobců aut, a to jak s vozy spalovacími, tak i elektrickými. Je zde reálná možnost, že někteří z nich tuto cenovou válku nepřežijí, protože na tom nebyli moc dobře ani předtím, než začala. Pokud jde o Evropu, zde se zatím společnosti k nějak dramatickým slevám neodhodlaly a na Teslu automobilky výrazněji nereagovaly tak jako v Číně. Každopádně kroky Tesly by přece jen mohly postupně způsobit, že se elektromobil stane o něco lidovějším dopravním prostředkem i tady. Bude nicméně také zajímavé sledovat, jak moc si svými slevami Tesla uškodí. Jak moc klesnou její marže a zisk za další čtvrtletí? Nebo naopak navzdory výraznému snížení cen vzroste? Co myslíte? Pravdu se dozvíme zhruba za měsíc.