Tesla se vrátí k Bitcoinu, až bude "zelenější", tvrdí Musk

Na Twitteru serveru Cointelegraph se objevil odkaz na článek, kde si CEO společnosti Sygnia, Magda Wierzycka, nebere moc servítky s Elonem Muskem. Ta ho obvinila z manipulace ceny Bitcoinu, a že jsme viděli, jaký dopad na hodnotu této kryptoměny může mít jen jeden vlivný člověk. Zmínila i to, že kdyby se něco podobného stalo s akciovou společností, už by si na něj došlápla komise SEC. Elon Musk to nenechal bez odezvy a tvrdí, že to není pravda. Řekl, že Tesla prodala jen 10 % svých Bitcoinů, aby potvrdila, že taková transakce nemá zásadnější vliv na hodnotu kryptoměny. Máme-li to uvést do kontextu, šlo o hodnotu 272 milionů USD (to je spíše něco přes 15 %). Samotná tržní kapitalizace Bitcoinu je dnes cca 750 mld. USD, tedy o tři desítkové řády výše.



Důležitá je ale především následující věta jeho tweetu. Zde totiž řekl: "Pokud se potvrdí, že těžaři používají v rozumné míře (okolo 50 %) čistou energii a trend do budoucna bude vypadat pozitivně, Tesla obnoví transakce pomocí Bitcoinu." Tato kryptoměna tak není u Tesly odepsaná a vypadá to, že na to zareagovala i její hodnota. Ta se včera pohybovala okolo 35 až 36 tisíc USD, v době Muskova tweetu zrovna rostla nahoru a byla okolo 37,5 tisíce USD. O něco později po tweetu se už došplhala na 39 tisíc (nakolik tomu napomohl tweet Muska, je nezodpovězenou otázkou) a dnes odpoledne se téměř dotkla hranice 41 tisíc USD. Tímto dosáhl hodnoty, kterou měl naposledy před třemi týdny. Nyní se pohybuje lehce pod hranicí 40 tisíc USD.



This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

