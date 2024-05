Tesla ukázala, jak robot Optimus v továrně přeskládává baterie

Elon Musk se nedávno nechal slyšet, že by se robot Optimus mohl začít prodávat externím společnostem už od konce roku 2025. Vyslovil to jako svůj subjektivní názor, že by se tak možná mohlo stát, ne že je to oficiální plán společnosti. Současně také řekl, že je robot už nasazen v jedné z továren společnosti, kde vykonává jednoduché činnosti. Nyní společnost Tesla ukázala, jak zvládá přeskládávání akumulátorů typu 4680, a to autonomně. Ve videu je také vidět, že dokáže řešit své vlastní chyby, pokud článek neusadí správně. Neuronová síť zde dokáže rozpoznat následující volnou pozici a s využitím kamer, taktilních a dalších senzorů správně umístit článek do příslušného místa.



Robot byl natrénován na datech mnoha lidských operátorů, kteří systému nejprve předváděli, co má robot dělat. To je vidět i na výše zmíněném videu, které bylo prezentováno na sociální síti X (Twitter). Tesla říká, že schopnosti robota se zlepšují a množství situací, kdy je nutný zásah člověka, se postupně snižuje. Také ukázala, jak se roboti vydávají na delší procházky po kancelářích společnosti, což má ukázat vylepšené schopnosti chůze.

Zajímavou informací je také to, že ve srovnání s auty je sice komplexnost takového robota podstatně vyšší, nicméně Elon Musk věří, že výsledná cena by se přesto mohla dostat pod polovinu ceny auta. Co to přesně znamená, těžko říci, mohlo by to ale zamířit jeho cenu pod nějakých 20-25 tisíc USD. Zda se to splní, to se teprve uvidí. Např. plány kolem Modelu 2 poslední dobou vypadají docela bledě s tím, že jeho výroba možná nebude tak revoluční, jak se prezentovalo (zatímco např. u Volva se zdá, že na něco podobného přejde u budoucího elektrického modelu EX60).