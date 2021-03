Tesla uvádí produkty řady Smart pro chytrou domácnost

V domácnostech se objevuje stále více a více chytrých zařízení. Dnes to jsou často např. robotické vysavače, ale nabídka může být i mnohem širší. Společnost Tesla proto přichází s řadou produktů Tesla Smart. Prozatím bude tvořena třemi druhy produktů, čističkami vzduchu, kamerami a příslušenstvím pro domácí mazlíčky. U čističek bude nabídka začínat u modelu Smart Air Purifier Mini (viz obrázek), který má zvládnout zpracovat místnosti o ploše 14 m2 (120 m3/h) při hlučnosti do 55 dB. Ovladatelná je pomocí aplikace pro iOS i Android. Má noční režim, ionizátor, k dispozici je filtr s aktivním uhlím, HEPA filtr a omyvatelný předfiltr. Ve výsledku si tak poradí i s částicemu PM0,5 (o průměru 0,5 µm), kterých odstraní 93 %. Nabídka pak pokračuje přes modely Pro M, Pro L až po Pro XL. Ten si poradí s místnostmi o ploše až 61 m3. Všechny modely Pro mají fotokatalytický TiO2 filtr a UVC lampu.



Dále je tu několik bezpečnostních kamer. Nabídka začíná u maličké Smart Camera Mini s 1/3" CMOS senzorem a Full HD videosekvencemi. Má rozměry jen 53×32×110 mm, nechybí ji však IR s dosvitem do 10 metrů. Dále je tu Smart Camera 360 a její speciální verze Baby jako chůvička ve tvaru králíka. S rozměry 87×87×123 mm je větší, snímač je ale totožný. Výhodou je možnost otáčení v 355° úhlu horizontálně a 85° vertikálně. Obě dvě verze mají detekci zvuku i pohybu a dokáží tak upozornit na dětský pláč nebo nepatřičné zvuky. Kompatibilní jsou s digitálními asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a Siri. Záznam ukládají na cloud i microSD kartu.

Tím to ale nekončí. Jde zde i Tesla Smart Camera Outdoor s 1/2,9" CMOS čipem a se zabudovaným reproduktorem i mikrofonem. Kamera splňuje standard IP65, takže odolá i prudkému dešti. Smart Camera PIR Battery s krabicovým tvarem dostává 9000mAh akumulátor a může tak fungovat až po dobu 90 dní, nabít se dá do 4 hodin. K dispozici je senzor pohybu PIR (pasivní infračervené světlo).

Pro domácí mazlíčky je určena poslední skupina. Tesla Smart Pet Feeder a verze Camera, která už dle názvu přidává i kameru. Dávkovač několikrát denně přisype granule (až o velikosti 10 mm), takže mazlíček nebude hladovět a ani se nebude přecpávat. Objem nádoby činí 4 litry, což má stačit až na 5 dní. Díky možnosti použít baterii LR20(D) bude zařízení fungovat i při výpadku proudu. Díky Wi-Fi lze dávkovač vzdáleně ovládat, případně i přenášet zvuk a na mazlíčka promluvit. Dále tu máme chytrou fontánu Smart Pet Fountain (příp. UV verze se sterilizací), která pojme až 2,5 litru vody, což má také stačit na několik dní. Filtrační systém obsahuje pryskyřici, aktivní uhlí i bavlněný filtr. Nakonec je tu ještě Smart Laser Dot Cats. Zařízení, které projektuje červený laserový paprsek, ať si má vaše kočka s čím hrát. V budoucnu se v nabídce Tesla Smart objeví i zvlhčovače vzduchu, vytápění a centrální jednotky.



