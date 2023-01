Tesla v Číně znovu výrazně zlevňovala, majitelé se bouří

Situace kolem Tesly je v posledních týdnech docela napjatá. Na jednu stranu tu máme Muska a jeho trampoty s Twitterem, na druhou události na americkém i čínském trhu, které se dají vykládat různě. Pokud jde o USA, zde se poklesy prodejů a výrazné slevy dají chápat (paradoxně) spíše pozitivně. Lépe řečeno, zatím nenaznačují negativní očekávání. Tesla totiž už před lety ztratila federální dotaci ve výši 7500 USD, která se od letošního roku pro některé její vozy vrátila. Je logické, že pak zákazníci nechtěli moc vozy kupovat, když věděli, že za pár týdnů budou auta mnohem levnější. Tesla proto přistoupila k tomu, že auta sama začala nabízet levněji, aby už před koncem roku srovnala cenu na tu pro rok 2023. Důvodem bylo i to, aby vykázala co nejmenší propad prodejů v USA a co největší celkový růst. Dá se tedy předpokládat, že čekající zákazníci, kteří si vozy nekoupili ke konci roku, si je koupí nyní na začátku s federální dotací a prodeje Tesly na americkém trhu budou spíše vyšší než na konci toho minulého.



Docela odlišné je to ale v Číně. Tato země totiž do elektromobility šlape tak, že americké nebo evropské automobilky nestíhají, takže místo toho, aby zde svůj tržní podíl zvyšovaly a dobyly tento obrovský trh, který měl být náplastí na všechny bolístky, opak je pravdou. V Číně se svými "zastaralými" vozy spíše paběrkují, protože zdejší zákazníky více zajímají spíše softwarové funkce auta než auto svými typickými automobilovými vlastnostmi jako takové. Navíc místo úspěchu evropských aut v Číně se stává spíše to, že čínské vozy začínají pronikat na evropský trh. A právě dravé čínské elektromobilky mohou být docela soustem i pro Teslu, která se zde dosud těšila úspěchu.

Opět je ale potřeba dívat se na co nejvíce ukazatelů a snažit se je pochopit správně, což je zde téměř nemožné a bude dobře vidět, jak si lze čísla vykládat velmi různě, a proč možná někteří investoři panikaří. Záleží na tom, na kterém vysvětlení se zastavíte.

The Chinese CPCA data for December is in, and as we already knew from the insurance data, it was a bad month for @Tesla.



Nevertheless, the wholesale figures (domestic + exports) from Giga Shanghai are a new quarterly record.https://t.co/yqQCR7SJU4 pic.twitter.com/6et569tZzi — Roland Pircher (@piloly) January 5, 2023

Velké trampoty Tesly v Číně má naznačovat např. šílený propad prodejů v prosinci. Zatímco v listopadu prodala 100.291 vozů, v prosinci to bylo jen 55.796 vozů. To znamená, že jen za měsíc se prodeje propadly o 44 %. To vypadá příšerně, nicméně už je to příliš velký rozdíl za příliš krátkou dobu na to, aby to mělo nějaké jednoduché vysvětlení, jako pokles zájmu kvůli konkurenci. To by takto výrazně asi nespadlo a bylo to pozvolnější. Něčemu takovému by už mohlo napovídat nějaké dlouhodobější srovnání, třeba proti prosinci 2021. Tehdy bylo prodáno okolo 71 tisíc aut, takže tady máme meziroční 21% propad. Tohle už je číslo, se kterým se dá trochu pracovat, ale přesto brzděme. Jak nebezpečné může být zastavení se na takovém argumentu, vidíme např. na tom, že zatímco prosinec vykázal 21% pokles, úplně stejné srovnání z listopadu, tedy jen o měsíc dříve) vykazuje 89% meziroční nárůst.



Kvůli covidovým opatřením jsme ale měli loni i měsíce s pouhými 2 tisíci aut (duben), 28 tisíci (červenec) nebo 32 tisíci (květen), takže velkou nestálost v prodejích můžeme pozorovat i v minulosti, což snižuje váhu jednoho špatného měsíce (prosinec 2022), na druhou stranu teď tu taková opatření nebyla, což tento argument o horší situaci Tesly opětovně vrací do hry. A zase naopak, listopad 2022 byl nejlepším měsícem v historii Tesly v Číně, takže je na místě se ptát, proč je listopad tím nejlepším za celé působení (a to docela výrazně) a nepočítáme-li covidové měsíce v půli roku, hned následující prosinec je od listopadu 2021 naopak tím nejhorším. Nedošlo tu spíše k tomu, že se z nějakého důvodu letos uskutečnilo více dodávek dříve v průběhu listopadu, které pak jen chyběly v prosinci? I to je možné vysvětlení. Na přelomu roku v Číně vypadly dotace ve výši cca 16-42 tisíc Kč na vůz.



Když k tomu přidáme fakt, že poslední čtvrtletí bylo pro Teslu v Číně i přes tento propad rekordní v počtu dodaných vozů (228 tisíc proti dosavadnímu rekordu 188 tisíc, tam ale s vlivem covidu), tak je opravdu na základě těchto čísel těžké říci, zda tu Tesla má nebo nemá problém. Některá vysvětlení a pohledy říkají ano, některá naopak ne.

Tomu, že by Tesla mohla mít počínající problémy v Číně, ale mohou napovídat spíše jiná data. Automobilka totiž letos ke konci roku dvakrát snižovala ceny vozů. Např. Model 3 byl ještě v říjnu za 279.900 juanů (923 tisíc Kč). Před koncem roku byl už za 265.900 juanů (876 tisíc Kč) a nyní jeho cena spadla dokonce na pouhých 229.900 juanů (758 tisíc Kč). To je sleva o 18 % za pouhého čtvrt roku. Levnější je i Model 3 Performance za 329.900 juanů (1,087 mil. Kč), ten proti konci roku zlevnil o 20 tisíc. Základní Model Y stál v říjnu 316.900 juanů, později mírně zlevnil na 307.900 a nyní je už jen za 259.900 juanů. Tesla do února nabízí také příspěvek na pojištění vozu ve výši 4000 juanů (13 tisíc Kč).



Ale co důvody? Může to být skutečně pokles zájmu o vozy Tesla, což by při sílící čínské konkurenci nebylo zas až tak překvapivé. První zlevnění však v podstatě jen vykrylo výpadek dotací podobně jako v americkém případě. Zatímco v USA se dotace vrátily, v Číně se naopak vytrácí, takže Tesla tu také vyrovnala cenu vozů na předešlou úroveň. Zatímco prosincové slevy zhruba odpovídají plánovanému výpadku dotací (automobilka srovnávala ceny a ty se před a po změně dotací ceny moc nelišily, tedy první sleva o poklesu zájmu až tak moc nehovoří), nevysvětluje to poslední mnohem výraznější slevu.



Proto teď Tesla čelí v Číně velkým protestům, kdy se lidé srocují před showroomy a distribučními centry automobilky. Ti jsou nespokojení s tím, že jim takto unikly téměř pětinové slevy na vozy a nezřídka jsou zde i stovky protestujících. Tesla slevy vysvětluje cenotvorbou na základě výrobních nákladů, kde sice může být pravdou (a je to i pravděpodobné), že se je podařilo snížit, ale že zrovna tak výrazně a v tak problematický měsíc? To tu moc nehraje a zní to podezřele. Každopádně, jak vidíme, hodnocení poklesu zájmu v Číně je velmi problematické, protože je zde mnoho indicií naznačujících různé závěry (a různou závažnost). Listopadová čísla vypadala, že Tesla všecko válcuje, prosincová, že míří do propadliště dějin. Na základě takových roztodivných výsledků se těžko něco hodnotí. To budeme moci lépe vyhodnotit spíše tak po zveřejnění lednových a únorových čísel.