Tesla v kumulativním zisku: i přes všechny ztráty z minulosti je už v plusu

Tesla včera večer vydala finanční výsledky za Q4/2021 a jsou opět velmi pozitivní. Předpovědi mnohých o naprosto jasném brzkém krachu firmy se opět nevyplnily a znovu se ukázalo i to, že Tesla k zisku už dávno nepotřebuje ani emisní kredity. Už ani ty nemohou být argumentem. Společnost měla v posledním čtvrtletí příjem 17,719 mld. USD (o 65 % více než loni v Q4/20 a o 29 % více než v Q3/21), její provozní zisk činil 2,613 mld. USD a čistý zisk se zastavil na hodnotě 2,321 mld. USD. Věci spojené s auty se nadále projevují ve většině příjmů, tam Tesla vykázala 15,967 mld. USD (90,1 % příjmů firmy), zbytek připadá na energetiku (bateriová úložiště, solární panely,...).



Pro zajímavost, emisní kredity tvořily pouhých 314 mil. USD, tedy necelou sedminu zisku. Abychom nezapomněli, zisk by byl ještě o 340 mil. USD vyšší, kdyby Musk neuplatnil své opce. Vezmeme-li celý rok, příjmy z emisních kreditů za rok 2021 klesly o 7 %. Nezdá se, že by to Tesle jakkoli uškodilo. Tesla se navíc dostala do kumulativního zisku. To znamená, že když se sečtou všechny ztráty a zisky za celou historii Tesly, vyšlo už kladné číslo. Jinak řečeno, zisky z let 2020 a 2021 jsou vyšší než všechny ztráty od založení firmy do roku 2019.



Tesle se povedlo dosáhnout i dalších zajímavých čísel. Vyrobila 13 109 Modelů S/X a 292 731 Modelů 3/Y, přičemž jich dodala 11 766, resp. 296 884. Celkově tak poprvé překonala dodávky přes 300 tisíc aut, konkrétně šlo o 308 650 vozů a proti Q4/20 šlo o 71% nárůst. Dodala tak přes 936 tisíc aut, což je mimochodem více než Škoda (878 tisíc aut). Tesla už dávno není malou nevýznamnou automobilkou.

stav výroby v Gigafactory v Texasu

Pokud bychom extrapolovali dosavadní nárůst, pro rok 2022 by se dala předpovídat produkce zhruba 1,6 milionu vozů, což vzhledem k očekávanému spuštění velkosériové výroby v Texasu i Berlíně nezní nereálně (v obou už začala ověřovací výroba), samotná Tesla předpokládá asi 50% nárůst (okolo 1,4-1,5 milionu). S takovými čísly by Tesla mohla v druhé polovině roku 2023 dosáhnout na produkci srovnatelnou s takovými velikány, jako je BMW nebo Mercedes-Benz. Nynější produkční kapacita činí 600 tisíc vozů ve Fremontu (100 tisíc S/X, 500 tisíc 3/Y) a 450 tisíc v Šanghaji.

kontrola kvality v Gigafactory v Berlíně

Zpráva Tesly hovoří také instalaci solárních střech s instalovaným výkonem 85 MW (meziročně -1 %) a úložišť s 978 MWh (-38 %). Má už 655 prodejen a servisních míst, mobilní servisní flotila čítá 1281 aut, takže není pravdou ani neexistující servisní síť. Ta sice není příliš hustá, ale rozhodně ne neexistující. K dispozici je celosvětově 3476 Superchargerů (+36 %) s celkem 31498 nabíjecími stojany (+35 %).

