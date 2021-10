Tesla v zisku: nepotřebovala by k tomu ani emisní kredity

Tesla včera večer vydala čtvrtletní účetní závěrku a ačkoli nejsme finanční web, rozhodně může být zajímavé podívat se na to, jak si vlastně tato firma Elona Muska vede. Firma si za poslední čtvrtletí (Q3/2021) přišla na příjmy ve výši 13,757 mld. USD, což je 57% nárůst proti loňskému roku (Q3/2020). Auta z tohoto množství tvoří nadále většinu (necelých 88 %), jde o 12,057 mld. USD (o 58 % více než loni). Výsledkem celého hospodaření je čistý zisk 1,618 mld. USD, takže Tesla má 11,8% marži. To je už velmi pěkné číslo.



emisní kredity a že firma na tom vyloženě stojí. Poslední finanční výsledky ale znovu ukazují, že je to právě naopak. Dosud tvořil prodej kreditů 3,7 % příjmů firmy, v posledním čtvrtletí to s 279 miliony USD bylo už jen 2,0 % a jde o 30% pokles proti minulému roku. A jak vidíme, firmu to ani zdaleka nepokládá. Naopak, má rekordní čtvrtletí s 5krát tak vyšším ziskem než loni, přestože prodej kreditů proti loňsku klesl téměř o třetinu. Zároveň se ukazuje i to, na co jsme nedávno upozorňovali v článku o tom, proč Tesla "ještě" nezbankrotovala . Mnozí tvrdí, že Teslu to nejhorší ještě čeká, až nebude mít komu prodávata že firma na tom vyloženě stojí. Poslední finanční výsledky ale znovu ukazují, že je to právě naopak. Dosud tvořil prodej kreditů 3,7 % příjmů firmy, v posledním čtvrtletí to s 279 miliony USD bylo už jen 2,0 % a jde o 30% pokles proti minulému roku. A jak vidíme, firmu to ani zdaleka nepokládá. Naopak, má rekordní čtvrtletí s 5krát tak vyšším ziskem než loni, přestože prodej kreditů proti loňsku klesl téměř o třetinu.

Dodaná auta měla průměrnou cenu necelých 50000 USD (patrně méně, protože zde jsou i jiné příjmy z předplatných, dodatečných nákupů,...), což s 30,5% marží na kus znamená, že má Tesla na autě cca 15200 USD. Připomeňme však, že celková marže firmy s dalšími výdaji nesouvisející přímo s výrobou auta, které ale musí tato cena vozů také zohlednit a výsledný zisk z auta snižují, je 11,8 %. Tedy při přepočtení na celou firmu má Tesla zisk okolo 5900 USD na autě.

Tesla za poslední čtvrtletí dodala 241391 vozů (+73 % proti minulému roku), drtivou většinu tvořil Model 3 a Y (231102 aut, +87 %). Naopak počet Modelů S/X klesl na 9289 aut (-39 %) a tvoří tak už jen 3,8 % automobilové produkce. Tesla je také energetická firma a instalovala solární panely s výkonem 83 MW (+46 %) a úložiště energie s 1295 MWh (+71 %). Celkem je k dispozici 3254 Superchargerů po celém světě (+49 %) s celkem 29281 nabíjecími stojany (nárůst o 51 %).



Instalovaná roční výrobní kapacita Tesly činí 100 tisíc vozů Model S/X a 500 tisíc Modelů 3/Y v kalifornské továrně a 450 tisíc Modelů 3/Y v Šanghaji. Ta tak přesáhla milion vozů, to se ale firmě ještě nepovedlo prakticky dosáhnout a za posledních 12 měsíců vyrobila přes 804 tisíc aut. Pro rok 2021 se dá předpokládat, že se bude pohybovat někde okolo 900 tisíc. Také se ukazuje, že minimálně 4 roky od uvedení Modelu 3 přetrvává zásadní problém Tesly, kterým je paradoxně to, že je o vozy obrovský zájem. Automobilka stále není schopna dodat požadované množství aut, což nyní přiživuje ještě čipová krize. I kdyby tak nebyly dotace (a ty např. v USA zůstaly už jen na úrovni jednotlivých států), pravděpodobně by ani pak nezvládla uspokojit případný snížený zájem. Na Cybertruck má stovky tisíc rezervací a výroba je stále v nedohlednu (odsunuta na rok 2023 ).

V říjnu firma rozšířila FSD City Streets k více beta testerům, upravila také mobilní aplikaci, která zjednodušuje nákup upgradů, předplatných a dalšího příslušenství. Umožnila si také předplatit Disney+. Pokud jde o články 4680, probíhá výroba testovacích vzorků, které prozatím splňují slibované parametry prezentované na Battery Day

Zde ještě podotkněme, že zatímco Tesly Standard Range mají v Číně LFP baterie už dlouhou dobu, to nebyl případ amerických verzí. To se nyní změní a akumulátory LFP dostanou i Tesly Model 3 a Y SR z továrny ve Fremontu. LFP mají své výhody i nevýhody. Pokud jde o výhody, tak je to jednoznačně vysoká odolnost vůči požáru (takže minimum hořících elektromobilů od baterky, pokud vůbec nějaké), výhodou je také absence niklu či kobaltu, výrazně snazší recyklace, značně nižší cena a velmi dobrá životnost (LFP najdeme např. v úložištích k solárním panelům). Tisíce nabíjecích cyklů znamenají, že takové akumulátory přežijí auto, poněvadž zde hovoříme o životnosti hodně přes milion kilometrů. Není to ale zadarmo. Mají nižší energetickou hustotu, takže přestože poberou méně kWh, jejich hmotnost může být i vyšší než u standardních článků NCA, které používá verze Long Range. Také mají ještě méně rády nízké teploty než stávající články.



