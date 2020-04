Tesla vykázala třetí ziskové čtvrtletí za sebou

Elon Musk a jeho automobilka Tesla mohou slavit. Je tu už totiž třetí ziskové čtvrtletí za sebou, což mnozí nevěřili, že se někdy stane. Kvůli koronavirové pandemii, omezování provozu a prodejů se však výsledky koncem čtvrtletí začaly zhoršovat a totéž můžeme čekat určitě i pro (minimálně) začátek tohoto čtvrtletí. Celkové příjmy společnosti meziročně (proti Q1/19) vzrostly ze 4,541 mil. USD na 5,985 mld. USD (+31,8 %). Bohužel je to propad proti minulým třem čtvrtletím a např. v Q4/19 to bylo 7,384 mld. USD.

Pokud jde o automobily, tak ty meziročně vzrostly o 37,8 % z 3,724 na 5,132 mld. USD, menší podíl na tom měly ale i prodeje emisních kreditů, které v tomto čtvrtletí dosáhly rekordní výše 354 mil. USD. Pro zajímavost, v minulém čtvrtletí přinesla auta Tesle příjmy ve výši 6,368 mld. USD. Energetický sektor nicméně zaznamenal meziroční propad z 324 na 293 mil. USD (-9,6 %), ještě horší je to ve srovnání s minulým čtvrtletím, kdy to bylo 436 mil. USD. Naopak docela slušné to bylo se službami, které během roku vzrostly o 13,6 % ze 493 na 560 mil. USD, nicméně i zde jde o propad proti 580 milionům z minulého čtvrtletí.

Co je však nejdůležitější, je výsledná ziskovost. A tam je na to Tesla dobře v mnoha různých metrikách. Provozní zisk společnosti dosáhl výše 283 mil. USD, což je sice méně než 359 mil. USD v minulém čtvrtletí, ale jde o výrazně lepší číslo, než byla ztráta 522 mil. USD před rokem. Čistý zisk pak dle non-GAAP činí 227 mil. USD (v minulém čtvrtletí 386 mil. USD) a dle GAAP pak jen 16 mil. USD (Q4/19 přineslo 105 mil. USD). Není to sice vysoké číslo, ale už třetí kladné číslo za sebou. Tesla je tak dle GAAP sice za poslední rok stále ztrátová, dle non-GAAP a provozním ziskem už ale vykázala celoroční zisk. V hotovosti má pak 8,08 mld. USD, což je výrazný nárůst proti loňským 2,198 mld. USD i proti 6,268 mld. USD z minulého čtvrtletí.

Výroba Modelů S/X meziročně vzrostla o 9 % ze 14163 na 15390 vozů, ale proti minulému čtvrtletí došlo k poklesu o 14 % (ze 17933 vozů). U Modelů 3/Y se produkce meziročně zvýšila o 39 % z 62975 na 87282 vozů, proti minulému čtvrtletí se takřka nezměnila (šlo o 86958 aut). Výraznější rozdíly jsou v dodávkách vozů. Ty meziročně u Modelu S/X vzrostly jen o 1 %, proti minulému čtvrtletí ale klesly o 37 %. U Modelu 3/Y to bylo +50 %, resp. -18 %.

Pokud jde o solární střechy, Tesla nainstalovala panely s instalovaným výkonem 35 MW, což je propad o -26 %, resp. o -35 %. Dále byly instalovány akumulátory s celkovými 260 MWh, což znamená +14 %, resp. -51 %. Tesla proti minulému čtvrtletí postavila dalších 5 prodejen a má jich celkem 434. Dále má 1917 SuperChargerů (loni 1490, před čtvrt rokem 1821) a počet nabíjecích stojanů je už 17007 (loni 12767, čtvrt roku zpět 16104).

Tesla dále řekla, že kapacita továrny ve Fremontu dosahuje 90 tisíc vozů Model S/X ročně a 400 tisíc aut Model 3/Y, přičemž do konce roku by se měla zvýšit na více než 500 tisíc. Je třeba zdůraznit, že je řeč o "instalované kapacitě", skutečná výroba bude kvůli koronavirové pandemii o něco nižší. Továrna v Šanghaji rozbíhá výrobu a má dosáhnout instalované kapacity 200 tisíc vozů ročně v polovině letošního roku. V průběhu tohoto dubna se v Číně začíná rozbíhat i nabídka verze Long Range a Performance.

Novinkami je vylepšení autopilota o rozpoznávání značek a semaforů , DashCam Viewer (možnost přehrát záznamu z kamer přímo na obrazovce ve voze), dále v průběhu posledního čtvrtletí došlo ke zvýšení dojezdu Modelu S/X bez toho, aniž by se měnila velikost akumulátoru. Zatímco Model Y se na trhu objevil dříve, než bylo plánováno, truck Tesla Semi se naopak odkládá až na rok 2021.

