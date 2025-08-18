Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Robotika, AI
Elon Musk
Tesla

Tesly s hardwarem od AMD patrně přejdou na vizualizace v Unreal Engine

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Tesly s hardwarem od AMD patrně přejdou na vizualizace v Unreal Engine
Vizualizace vozů a prostředí na obrazovce automobilů Tesla budou v budoucnu propracovanější. Vypadá to totiž, že vozy vybavené hardwarem od AMD k tomuto využijí herní Unreal Engine.
Elektromobily Tesla mají velkou obrazovku, na které je možné v případě novějších vozů i hrát počítačové hry. Pokud máte Teslu, která je vybavena hardwarem založeným na čipech od AMD, tak tyto herní technologie se podle všeho stanou součástí infotainmentu a dalších vizualizací v systému. Konkrétně jde o to, že vizualizace pro FSD (Full Self-Driving) by měly podle hackera Greentheonly v budoucnu běžet na herním Unreal Engine. Tento engine se používá pro spoustu počítačových her a nyní by na něm měly běžet i animace ve vozech Tesla. Tesla ale nebude první společností, která tak učiní. Unreal Engine už využívají vozy Rivian, koketuje s ním také Ford, GMC, Volvo a Lotus.
 
Záznamy o využití tohoto enginu se našly ve firmwaru 2025.20, a to konkrétně pro vozy Model S a Model X, a to v těch variantách, které mají výše zmíněný hardware od AMD (MCU3). Starší systémy založené na Intelu (MCU2) si musí nechat zajít chuť. Otázkou také je, jak to bude s Modely 3, Modely Y a Cybertruckem. Ještě připomeňme, že nyní tyto animace běží na open-source enginu Godot, který je velmi efektivní a hardwarově málo náročný, což pro Unreal Engine až tak moc neplatí (zásadní vliv na dojezd to ale mít asi nebude - zatímco vůz při pohybu mívá odběr v desítkách kilowatt, tohle budou nanejvýš desítky wattů navíc), na druhou stranu to může dodat animacím podstatně větší hloubku a je možné, že bude více propracované i prostředí. Spekuluje se tak nad lepším 3D podáním krajiny a objektů v ní nebo nad lepší prací se světlem. 
 

