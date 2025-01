Test GPU Intel Arc B580 v 50 hrách proti RTX 4060: v 1080p parita, v 1440p vítězství

Jaký je vlastně výkon nových GPU Intelu, to je stále obestřeno nejasnostmi. Výkon Intelu je totiž poněkud nevyrovnaný, v mnoha hrách je proti konkurenci výkonnější, a to o dost, jenže podobně to platí také i obráceně. "Šťastný" výběr her tak může Intelu hodně pomoci, stejně jako ten "nešťastný" ublížit. Redakce serveru TechSpot už v minulosti přinesla test, kde na 12 hrách ukázala , že Intel Arc B580 je proti GeForce RTX 4060 asi o 2 % výkonnější na procesoru Ryzen 9 9800X3D, ale o 8 % pomalejší na Ryzenu 5 5600 v případě rozlišení 1080p. U rozlišení 1440p to bylo ale vítězství u obou procesorů, a to o 14 %, resp. o 4 %. Průkaznější je ale novější test téže redakce, která na 9800X3D otestovala grafiku na zhruba různých 50 hrách. Tady už je jakýkoli herní cherry-picking dost eliminován.

Výsledek ukazuje, že Intel Arc B580 je v rozlišení 1080p zhruba stejně výkonný jako GeForce RTX 4060, v průměru ztrácel jen 1 %, což v zásadě nestojí za řeč. Zajímavé je ale to, že v mírně nadpoloviční většině her nabídl Intel lepší výkon (ve 27 hrách byl lepší, ve 22 horší). Problémem tak bylo, že pokud už byl výkon horší, byl to výraznější rozdíl než u her, ve kterých byl lepší.

Pokud jde o rozlišení 1440p, zde se projevuje výhoda větší paměti Intelu a toto řešení už v průměru překonává GeForce RTX 4060 o 5 %. Výhodu má také v tom, že zde je to už jde o výraznější většinu, kde dosahuje vyšších výsledků (ve 31 hrách byl rychlejší, v jedné hře stejně, v 17 hrách pomalejší). Např. v Horizon Forbidden West měl Intel o 56 % vyšší výkon, v Black Myth Wukong o 45 %. Na druhou stranu mu v tomto rozlišení vůbec nesedl Microsoft Flight Simulator 2024, kde to bylo -67 % pro Intel (v 1080p přitom jen -17 %).