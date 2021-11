Test TechPowerUp: velká jádra v Alder Lake jsou o polovinu výkonnější než malá

Takový test se přitom přímo nabízí, neboť Alder Lake-S mají až osm jader P i E, čili výkonných Golden Cove a slabších Gracemont. Dosud se přitom testovalo spíše tak, že byla deaktivována slabší jádra, což má svůj smysl, neboť scheduler není neomylný a občas přiřadí jádro E i náročnému procesu, což má samozřejmě svůj dopad na výkon. Čili deaktivace jader E může pozitivně ovlivnit výkon procesorů Alder Lake-S, ale samozřejmě pouze v případě, kdy jde o jejich sice vysokou, ale neúplnou zátěž, čili zvláště o hry, které dokáží jednotlivá jádra značně vytížit, ale celkově jich nepotřebují moc.

Na TechPowerUp tak nalezneme obrácený test, v němž jsou deaktivována jádra P, což se samozřejmě podepíše na výkonu především v syntetických či renderovacích CPU testech. Stačí se podívat na Cinebench R23, kde je ale vidět, že jádra E překvapivě nejsou až tak moc slabá, jak by se dalo očekávat, ovšem je třeba dodat, že jádra P byla v tomto testu ochuzena o Hyperthreading (HT), s nímž by jejich výkon byl výrazně vyšší a především byly jejich takty sníženy na úroveň jader E. Nicméně v jiných testech (kódování videa například) je rozdíl mezi E a P jádry i přes HT handicap mnohem větší, a to i s násobným rozdílem.

A co hry? V nich jsou jádra E pochopitelně také slabá, což je ovšem dáno také jejich celkově nízkým taktem. Zajímavé ale je, že jádra P, jejichž takt byl v testu na stejné úrovni, ukazují ve Full HD jen o cca 6 procentních bodů nižší výkon oproti procesoru na výchozí nastavení. Při nastavení rozlišení na 720p už je to 11,5 procentního bodu a na druhou stranu ve 4K je rozdíl zanedbatelný (0,2 pp).

Z toho by nám vyplývalo, že pokud někdo hraje výhradně ve 4K, může si na svém Core i9-12900K klidně vypnout jádra E a zbylá jádra P podtaktovat a nepozná rozdíl. Jenomže pak samozřejmě platí i to, že pokud někdo hraje ve 4K, pak prostě nepotřebuje procesor Core i9-12900K a bohatě si vystačí s mnohem levnějším, což je v rozporu s tím, co nám herní společnosti obvykle předkládají v tzv. doporučených specifikacích pro nové hry.

To ostatně dokládá i ten fakt, že rozdíl mezi Core i9-12900K na výchozí nastavení a provozu jen s jádry E je pouze 5 procentních bodů. Můžeme si tak klidně pořídit Core i5-11400F a FPS půjdou dolů v průměru jen o malý zlomek, zatímco na procesoru ušetříme kolem 13 tisíc, které můžeme investovat do svého lokálního scalpera s grafickými kartami.





Jako u každého testu ale samozřejmě záleží na výběru benchmarků či her, takže se nedá říci, že by výše řečené mělo platit vždy a všude. A záleží rovněž i na tom, zda danou sestavu použijeme opravdu jen pro hry, které si budou žádat svůj výkon, neboť pokud někdo ještě navíc renderuje či upravuje video, výkonný a drahý procesor mu pochopitelně nabídne mnohem víc.

