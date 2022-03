Testy GPU v Apple M1 Ultra ukazují, že RTX 3090 nepokoří

Apple M1 Ultra představený

Nový procesorpředstavený před pár dny vzbudil nemalé pozdvižení. Applu se totiž povedlo vytvořit "slepenec" dvou čipů, který funguje homogenně jako jeden čip, což usnadňuje práci programátorům, a také přináší velmi vysokou propustnost, takže se spojení UltraFusion nestává úzkým hrdlem systému. Testy procesorové části ukázaly výkon na úrovni 32jádrového Threadripperu , což je úctyhodný výkon. Větší otázkou ale bylo to, jak je na tom výkon GPU. Zde totiž Apple tvrdil, že má zhruba výkon GeForce RTX 3090 při spotřebě o 200 W nižší. Jinak řečeno, tam, kde si GPU v M1 Ultra vezme cca 100 W, pro tentýž výkon potřebuje RTX 3090 přes 300 W. Testy však ukazují, že bychom neměli počítat obecně se srovnatelným výkonem mezi oběma řešeními.

Papírové předpoklady jsou u M1 Ultra opravdu vynikající, paměťová propustnost je s RTX 3090 téměř srovnatelná (800 GB/s proti 936 GB/s), v texture a pixel fill-rate je dokonce M1 Ultra lepší (660 GTx/s proti 566 GTX/s a 330 GPx/s proti 193 GPx/s). Jenže ono záleží, co se na těchto GPU spustí. Např. v benchmarku Geekbench 5, v jehož CPU části M1 Ultra exceluje, to v GPU části testu (OpenCL) pro M1 Ultra nevypadá moc dobře. RTX 3090 zde dosahuje okolo 205 tisíc bodů, u M1 Ultra je to jen okolo 76 tisíc. To je opravdu velmi výrazný rozdíl a GPU to posílá někam k mobilní RTX 2070 nebo desktopové RTX 2060 Super. Tento benchmark tak GPU Applu opravdu vůbec nesedí.



Redakce The Verge nicméně zkusila např. i hru Shadow of Tomb Raider, kde se M1 Ultra ukázal v mnohem lepším světle, ale i zde byl vidět rozdíl proti RTX 3090. Ve Full HD dosáhl počítač s RTX 3090 na 142 fps, Apple měl pak velmi solidních 108 fps. Nicméně nesmíme zapomenout, že je to o 24 % méně. Vzhledem ke spotřebě excelentní výkon, nicméně za srovnatelný ho nelze považovat. Ve 1440p to pak bylo 114 fps proti 96 fps (-16 %) a pokud jde o rozlišení 4K, tam řešení od Applu nabídlo 60 fps. Solidní výkon tedy rozhodně nabídne, jen ne takový, jak ho prezentoval Apple na své keynote. V nějakých testech patrně srovnatelné budou, obecně to ale asi nemůžeme očekávat. Uvidíme, co řeknou další testy.

