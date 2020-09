Testy před a po: jak se změnily vlastnosti RTX 3000 s opravnými ovladači?

NVIDIA tak přinesla vlastní řešení pro nestabilní karty RTX 3000, a to především RTX 3080, které má dle uživatelů samotných pozorovatelný dopad i ve snížení taktů a mohlo by také jít o jiné nastavení turba, aby neměnilo frekvenci grafického čipu tak agresivně. Nicméně o nižších taktech se už mluvilo , takže bude vhodné se podívat na výsledky testů, které nám srovnají výkon s novými a starými ovladači. Co se týče stability, pak ta se zcela jistě také zlepšila, ale NVIDIA se dosud nijak nezmínila o tom, co konkrétního v ovladačích změnila, aby dosáhla vyšší stability.

Server Tom's Hardware testoval celkem čtyři karty s novými (456.55) ovladači vedle starých (456.38 pro 3090 a 456.16 pro 3080). Jde o karty RTX 3080 a 3090 Founders Edition a pak o RTX 3090 Gigabyte Eagle a RTX 3080 Asus TUF.

Hned na začátku tu máme mezi testy překvapení. Takty GPU pod novými ovladači v praxi (Metro Exodus, 1440p) neklesly a pokud lze mluvit o změně, tak naopak mírně stouply. Ovšem jde přinejlepším o 10 MHz, takže je to v podstatě zanedbatelné. PCWorld navíc hlásí, že dle zástupce NVIDIE nové ovladače nemají za úkol udržovat takty GPU pod 2 GHz, což samozřejmě neznamená, že ovladače takty vůbec neřeší. Těžko se v tom vyznat.

Co však dle testů pod novými ovladači kleslo, to jsou teploty, i když jde jen o mírný pokles. V případě spotřeby by se s dávkou fantazie dalo mluvit také o poklesu, ale rozdíly jsou skutečně titěrné. Že by si ale NVIDIA trošku pohrála s nastavením napájecího napětí GPU? Ostatně taková RTX 3090 FE měla s novými ovladači v provozu nejen mírně nižší teplotu (o necelé 3 stupně), ovšem zároveň s tím mohla i výrazně snížit otáčky svých ventilátorů, takže celkový rozdíl tak malý není. Na druhou stranu, spotřeba se snížila jen o 2 W, což při celkové výši kolem 360 W není téměř nic.

Dle těchto informací by se dalo usuzovat, že rozdíly ve výkonu budou malé až neměřitelné. A skutečně takové jsou. V článku ani nejsou uvedeny grafy, protože by byly zbytečné, když rozdíly se pohybovaly mezi 0,2 až 0,5 %. Majitelé RTX 3000 se tak skutečně nemusejí obávat, že by jim nové ovladače snížily výkon. Spíše naopak, mohou nás potěšit mírným snížením provozních teplot a snad i nižší hlučností.

Zatím to tak nevypadá, že by některé již prodané karty měly takové problémy s nestabilitou, že by se to nedalo jednoduše vyřešit pomocí nových ovladačů a muselo by přijít na řadu jejich vracení. O tom ostatně ze strany AIB výrobců i NVIDIE dosud nepadlo ani slovo.

