Testy RTX 3080: AMD Ryzen vs. Intel Core

Myšlenka je tak jasná, jde o to porovnat platformy vybavené stejnou kartou, ale výsledky jsou přeci jen bohatší a zahrnují také v případě platformy AMD nastavení sběrnice karty na PCIe 3.0 a PCIe 4.0, dále přetaktované Core i9 nebo jeho nastavení na max. Power Limit.

Pokud něco testy serveru TechPowerUp ukazují, pak je to pokračující nadvláda Intelu nad AMD coby výrobce nejvýkonnějších herních procesorů. To by však mělo zajímat zvláště ty, kteří hraní v nižších rozlišeních a zvláště pak ve Full HD. Karta jako GeForce RTX 3080 ale není zrovna určena pro hraní ve Full HD s výjimkou těch, kteří vyžadují co nejvyšší snímkovací frekvenci synchronizovanou s monitorem.