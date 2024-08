Těžaři krypta zneužili pobyt v Airbnb jako zdroj energie, spotřebovali ji za 1500 USD

Už jsme zde měli spoustu zajímavých případů, kdy se těžaři dostali k elektrické energii, ke které by neměli. Další případ je sice trochu jiný, tato elektřina nebyla v dané době zakázaná, její zneužití je minimálně morálně pochybné a rovněž to ukazuje na vynalézavost některých lidí. Ashley, hostitelka, které pronajímá svůj dům v rámci služby Airbnb, měla na tři týdny hosty, se kterými se nezdál být žádný problém. Dům byl vrácen v pořádku, vše bylo čisté, dostala také perfektní 5hvězdičkovou recenzi. Problém nastal, když přišel účet za elektřinu. Z něj totiž vyplynulo, že za 3 týdny pobytu hosté spotřebovali elektřinu za 1500 USD.

Když si hostitelka projela záznam z venkovních kamer, zjistila, že hosté do domu natahali 10 těžebních počítačů a u garáže si dokonce zapojili nabíječku pro svůj elektromobil. Ashley tak nyní do podmínek služby byla nucena přidat kuriózní pravidla o tom, že během pobytu hosté nesmí těžit kryptoměny a nabíjet si své elektrické auto. Když je konfrontovala s účtem, počkali si na dokumentaci od poskytovatele elektřiny a účet zaplatili. Podotkli, že s tím nemají problém, protože si údajně vytěžili kryptoměny za 100 tisíc USD (to nezní moc reálně vzhledem k ceně spotřebované elektřiny, těžko říci, která kryptoměna by mohla být tak moc rentabilní) a znovu poděkovali za příjemný pobyt.