Těžaři se už nepokrytě zaměřili na herní notebooky

Čínské notebookové těžební farmy navíc nejsou jediné, přidali se také těžaři na ostrovním Tchaj-wanu a také v Jižní Koreji, kde je aktuálně snazší dostat se k notebookům vybaveným mobilními verzemi karet GeForce RTX 3000, což se navíc nyní vyplatí i z finančního hlediska. Není jasné, zda to znamená, že těžaři jednoduše pořizují celé notebooky levněji v porovnání se samostatnými grafikami, nebo jde spíše o zohlednění celkové bilance počítající i s potenciálním příjmem z opětovného prodeje v době, kdy se provoz notebooku pro těžbu už přestane vyplácet.

Navíc je tu i další možný faktor, a sice omezený výkon karty GeForce RTX 3060 při těžbě Etherea. To neplatí pro těžbu jiných kryptoměn, nicméně pro leckoho může jít o poslední kapku, která jej přiměje ke koupi možná dražšího, ale dostupnějšího zařízení, na němž se navíc Ethereum těžit dá.



O snižujícím se cenovém rozdílu mezi samostatnými desktopovými grafikami a celými notebooky se zmiňuje server Digitimes , dle nějž pak může právě zájem těžařů udržovat vysoké prodeje herních notebooků. V jejich případě se očekávalo spíše to, že prodeje budou klesat s postupně se uvolňujícími se opatřeními namířenými proti koronaviru.

Někteří velcí těžaři dokonce údajně žádají výrobce notebooků, aby jim připravili takové modely, které budou výrazně osekány z hlediska nedůležitého hardwaru. Může jít o procesor, systémovou paměť i SSD, neboť hlavní a nejdůležitější je tu výkon grafického čipu a propustnost jeho pamětí s dostačující kapacitou (dnes cca 6 GB).

Nicméně právě požadavek o nabídku celkově nevyvážených notebookových systémů může být dvojsečný, podobně jako při koupi těžebních speciálů. Stejně jako se budou těžaři těžko zbavovat karet bez výstupních portů, tak by mohli později i těžko udat notebooky vybavené sice silnou grafikou, ale slaboučkým procesorem, nedostatkem paměti a malým i pomalým SSD.

Do tohoto světa má navíc brzy vstoupit také AMD se slíbenými mobilními grafikami RX 6000, které mají "dorazit brzy". Co to v překladu znamenám, to nevíme, ale půjde prostě o nejbližší následující měsíce a dejme tomu do konce pololetí. Čili AMD by mohlo své mobilní grafiky vrhnout přímo na trh, který už také bude značně pokřiven těžbou kryptoměn.



