Těžaři v Číně už prodávají RTX 3060 i výrazně pod doporučenou cenou

Už dříve jsme se dozvěděli o tom, že v Číně někteří těžaři začali rozprodávat své rigy , respektive šlo spíše o prodej celých rigů než jednotlivých karet, ovšem s tím, že v přepočtu na jednotlivé kusy mohlo jít o velice zajímavé ceny pohybující se i výrazně pod doporučenými částkami. Jak se situace vyvinula?

Dá se říci, že výprodej těžebního hardwaru pokračuje, za čímž můžeme vidět více faktorů, ale především pak pokles hodnoty kryptoměn ovlivněný novými kroky čínské vlády, která proti nim zahájila tažení a své zákazy míní zcela vážně. Řada těžařů se tak přesouvá ze Sečuánu do jiných lokalit a někteří na to rovnou rezignovali a jali se spíše rozprodávat svou výbavu.

Nyní se tak mohou z nabídky levných bazarových karet těšit hráči především v Číně, zatímco u nás to z očividných důvodů neplatí. Zlaté časy prodeje karet za opravdu přemrštěné ceny skončily, to ano, ale ceny v bazarech jsou stále ještě vysoko nad doporučenými částkami, což pochopitelně platí i pro obchody. A je to logické, neboť právě především v Číně se mají těžaři čeho zbavovat a čím zaplavit tamní trh, což by časem mohlo a mělo ovlivnit i ten náš díky lepšící se dostupnosti.

Server The Block informuje, že v Číně se dají najít v nabídce karty Geforce RTX 3060 v přepočtu za 336 až 450 USD (cca 7300 až 9800 Kč), ovšem stále spíše s podmínkou koupě celé řady karet naráz. I když si ale vezmeme horní hranici, pak jde o cenu, o které se může českému zákazníkovi jen zdát, přičemž prodejci se potýkají spíše s nezájmem, který přinutil jednoho z nich jít na 270 USD/kartu. To platí i pro zmíněné notebooky využívané pro těžbu, které se s výbavou mobilní RTX 3060 dají pořídit za 1000 USD a ani to už není pokládáno za dobrou cenu.

Tento hardware ostatně s sebou nese stigma dlouhodobé zátěže a kupující jsou přirozeně obezřetní, i když na tom takové karty pochopitelně nemusí být o nic hůře než ty, které se používaly pro hraní. Mohou být na tom ve skutečnosti i lépe, pokud byly pro těžbu pečlivě vyladěny a provozovány tak, aby se nepřehřívaly, což ale může být problém především v případě výkonných GeForce s GDDR6X, které při těžbě není žádný problém zahřát blízko ke 110 °C.



