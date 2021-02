Těžaři v Íránu způsobují výpadky elektřiny, v Číně kupují pro těžbu i notebooky

V Íránu se tak nyní údajně nachází už 14 velkých těžebních farem, které dohromady potřebují na 300 MW elektrické energie a to je v této zemi srovnatelné s městem o sto tisících obyvatel.

Fotografie jako ty, které vidíte okolo, se nyní objevují už denně a pocházejí od firem, jež se specializují na prodej těžební výbavy či od jejich zákazníků. Jde tak o přeprodejce herních grafických karet, kteří jsou schopni se nějakým způsobem dostat k velkým zásilkám moderních karet, za což ostatně nehrozí žádný postih a těžaři jsou obecně ochotni platit více a kupovat velké série karet.

Ovšem nově ani prý nejde pouze o samotné karty. Dle serveru VideoCardz se nyní dokonce už kupují pro těžbu i celé notebooky, o nichž bychom si mohli myslet, že zůstanou ušetřeny kvůli příliš vysokým vstupním nákladům. Fotografie ale ukazují, že se tak neděje, takže dnes by jistě těžaře už neodradila ani dříve použitá opatření, v jejichž rámci se prodávaly karty v balíčku společně se základními deskami.

Hodnota Etherea se ostatně nedávno vyšvihla na cca 35 tisíc korun a opravdu výrazně už překonala dosavadní rekord z roku 2018. Nyní se už několik dní motá právě kolem částky 35 tisíc a lze jen hádat, co bude dál. Právě před třemi lety šla cena Etherea ze svého někdejšího vrcholu velice prudce dolů, ovšem trvalo pak ještě několik měsíců, než se trh s kartami vzpamatoval. Nyní ale není vůbec jasné, zda už bylo vrcholu dosaženo, nebo ještě ne, ostatně Bitcoin se v posledních dnech po mírném poklesu zase nadechuje a stoupá.

Aktuální stav ilustruje autorka ‘Fish Pond F2pool’ z Bilibili , která si se svým notebookem zaskočila do Starbucks, kde si objednala kávu a jala se na mobilní RTX 3060 těžit Ethereum. Za dvě hodiny vytěžila 0,00053009 ETH, čili 0,89 USD, což jí v podstatě onu kávu skoro zaplatilo, a to pochopitelně s náklady, které zaplatil právě Starbucks. To můžeme brát spíše jako zábavné video, než jako skutečný pokus se obohatit na někom jiném.