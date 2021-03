Těžební firma Hut 8 koupí od NVIDIE akcelerátory CMP za 30 mil. USD

Hut 8 Mining Corp je společnost zaměřující se zvláště na těžbu Bitcoinu a provozuje celkem 92 datacenter, k čemuž má vhodné umístění v Albertě, kde je dostatek levné energie a rovněž tam pomáhají i nízké teploty. Jen v Medicine Hat (Alberta) má 48 datacenter BlockBox, která při plné kapacitě spotřebují 57 MW a dosahují výkonu 735 PH/s (petahash/s).

Je tak zřejmé, že CMP od NVIDIE v hodnotě 30 milionů dolarů, které poskytnou kolem 1600 GH/s, je v celkovém výkonu, který má Hut 8 k dispozici, jen malý zlomek. Dá se ale předpokládat, že firma využívá pro těžbu Bitcoinu specializované ASIC, přičemž CMP, čili v podstatě GPU, budou schopny těžit mnohem více kryptoměn.

Ostatně sama firma Hut 8 mluví o tom, že CMP jí otevřou nové možnosti a umožní jí plnit její plány týkající se diverzifikace.

Vypadá to také, že jde o obchod přímo s NVIDIÍ, jejíž CFO Collette Kress se k dané věci také vyjádřila, když uvedla, že NVIDIA se chystá prodávat akcelerátory CMP přímo průmyslovým těžařům. Během prvního kvartálu přitom NVIDIA chtěla na trh vyslat CMP v hodnotě kolem 50 milionů dolarů, která se v dalším období s nástupem dalších modelů může jen zvýšit, nehledě na to, že dodávky CMP začaly až v březnu. Zboží pro Hut 8 ovšem NVIDIA poskytne až v květnu, čili to do čísel za první kvartál už nezasáhne.



Nedávno si ale vedle MSI i takový Asus postěžoval , že dodávky GPU pro herní karty během prvního kvartálu klesly a i když se NVIDIA dušovala, že produkty CMP trh s kartami pro PC neovlivní, dalo by se o tom pochybovat. NVIDIA jistě má zájem prodávat CMP, neboť jak jsme se dozvěděli, obchoduje s nimi sama a ve velkých objemech.

Ceny souvisejících / podobných produktů: