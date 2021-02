Těžební GPU NVIDIA 30HX a 40HX jsou ještě staré Turingy

NVIDIA dává k dispozici nejnovější ovladače pro své grafické karty coby verzi 461.72 , která zařazuje GPU CMP 40HX a 30HX jednoznačně mezi Turingy, jak ukazuje jejich ID.

Model CMP 40HX je tak zřejmě založen na GPU TU106, zatímco 30HX by měl využívat TU116, čili GPU známá z karet GeForce GTX 1600 a RTX 2000, přičemž tou nejvýkonnější byla původní GeForce RTX 2070.





Můžeme pouze hádat, zda NVIDIA ještě sedí na velkých zásobách GPU TU106 a TU116, anebo se odhodlala znovu rozjet, respektive spíše navýšit jejich výrobu pomocí 12nm procesu u TSMC, neboť nemáme hlášeno, že by byla výroba slabších Turingů už ukončena.

Z tohoto pohledu tak skutečně lze říci, že výroba těžebních speciálů 40HX a 30HX nebude užírat z kapacit čipů Ampere, neboť ty jsou tvořeny jiným procesem a především pak firmou Samsung a ne TSMC. Uvidíme, jak to bude v případě výkonnějších modelů 50HX a 90HX, pod nimiž by se mohlo skrývat GPU TU102. Ovšem právě to už v případě karet GeForce dávno zmizelo z trhu, takže v jeho případě by NVIDIA nejspíše opravdu musela výrobu obnovit. Uvidíme.

Může jít také právě o méně povedené čipy Ampere, na což by tak trochu ukazovala i konfigurace paměti s kapacitou 10 GB, která neodpovídá žádnému Turingu, ale naopak by odpovídala moderní RTX 3080. Anebo by pochopitelně stačilo trošku osekat šířku paměťové sběrnice čipu TU102 a namísto 11 GB paměti využít 10 GB.

Ceny souvisejících / podobných produktů: