The Initiative - co si chystá "první AAAA studio"?

Jako AAA hry obvykle označujeme projekty známých herních studií, na něž padly a padají miliony i desítky milionů dolarů. Má jít zkrátka o ty nejnákladnější hry, od nichž se očekává vysoká úroveň technického zpracování, což ale samozřejmě nemusí znamenat i celkově vysokou kvalitu. Nyní se ale ve spojení se studiem The Initiative začalo mluvit rovnou o AAAA hrách, které by tak logicky měly být ještě nákladnější a vyžádat si ještě větší objem práce od více lidí.

Pokud by šlo pouze o peníze, pak bychom tu měli už jasného kandidáta na AAAA hru, a to Star Citizen. To je ovšem speciální případ, neboť jde o hru financovanou především fanoušky, od nich ovšem tvůrci vylákali celkově už přes 300 milionů dolarů a tím se nekončí, takže je zřejmé, že půjde o jednu z nejnákladnějších PC her v historii. Sluší se ale také poznamenat, že jde ve skutečnosti o dvě hry, neboť souběžně probíhá vývoj titulu Squadron 42 ze stejného univerza. Ale zpět k tématu.

Samotný Microsoft označuje The Initiative za své AAAA studio, které vede Darrell Gallagher. Ten nedávno najal dalších 16 veteránů herního průmyslu, kteří dříve působili v Bungie, Crystal Dynamics a dalších firmách a vyvíjeli tituly jako Gears of War, Doom 2016, Apex Legends či Uncharted. Mimo jiné přišel také Remi Lacoste (Shadow of the Tomb Raider a Marvel’s Avengers) coby nový Experiential Director a Christine Thompson (Destiny 2) zase vede tým tvořící herní příběhy. The Initiative tak stále obsazuje důležité pozice a rozhodně to nevypadá, že by mohlo v dohledné době nabídnout hotovou hru, ostatně samo existuje pouze dva roky.

Spekuluje se o pokračování titulu Perfect Dark nebo o hře ze stejného prostředí. Pro hráče PC her však nejde o známé téma vzhledem k tomu, že Perfect Dark byla FPS hra pouze pro Nintendo 64. Ovšem třeba půjde o hru, která se v Perfect Dark pouze inspirovala.

Uvidíme tak, kdy The Initiative a Microsoft prolomí mlčení a představí něco konkrétního. Mezitím si můžeme poznamenat, že tu asi máme úsvit AAAA her, a to jednoduše kvůli tomu, že označení AAA už nestačí.

