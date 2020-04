The Last of Us 2 má nové datum vydání, na internet unikl celý herní příběh

Postapokalyptický survival horror The Last of Us od Sony a Naughty Dog byla vydán v roce 2013 pro PlayStation 3 a později také pro PlayStation 4. S více než 17 miliony prodanými kopiemi se jedná o jednu z nejúspěšnějších konzolových her. Není divu, že fanoušci netrpělivě očekávají pokračování The Last Of Us Part II oznámené v prosinci 2016, které bylo již několikrát odloženo. Původně se hovořilo o vydání 21. února 2020, potom vývojáři oznámili, že se hra objeví na pultech obchodů až 29. května. Kvůli komplikacím spojenými s pandemií onemocnění COVID-19 ovšem došlo k dalšímu zdržení. A nyní víme, že hra na PlayStation 4 vyjde 19. června 2020. Nezbývá než doufat, že se jedná již o definitivní termín vydání.

Druhý díl pokračuje v započatém příběhu z původní hry soustředící se na příběh pašeráka Joela a teenagerky Ellie, která by mohla být klíčem k léčbě smrtící pandemie. Pokračování hry by mělo přinést nejen vizuální vylepšení, ale také nové herní mechaniky včetně chytřejších nepřátel, strážních psů. možnosti plazení, používání tlumičů při střelbě nebo volba schopností, které chcete hlavní postavě vylepšit a rozhodnout se tak pro vlastní styl hry. I tentokrát by největším lákadlem hry měl zůstávat silný příběh, který hráči u většiny dnešních titulů postrádají. Zatím toho o samotném příběhu mnoho nevíme a asi by to tak mělo zůstat. Právě proto byli někteří fanoušci dost rozhořčení, když se dnes na internetu objevilo video vyzrazující skoro celou příběhovou linku.

Video obsahující snad všechny scény ze hry bylo nahráno na YouTube, odkud bylo záhy smazáno. Stejně tak zmizely související příspěvky z platformy Reddit, ale přesto zůstávají informace dostupné na některých diskuzních fórech. Záměrně je nebudeme sdílet, neboť fanouškům nechceme kazit zážitek ze hry. Mluvčí společnosti Sony Interactive Entertainment uvedl pro server Engadget: „Jsme zklamaní, že někdo vydal neautorizované předběžné záběry z The Last Of Us Part II, zkazil roky tvrdé práce Naughty Dogs a zničil zážitek pro fanoušky po celém světě. Chceme, aby všichni měli možnost hrát The Last Of Us Part II současně a žádáme, aby se zabránilo prohlížení nebo sdílení neautorizovaných záběrů.“

Podle nepotvrzených spekulací měl informace vynést bývalý zaměstnanec Naughty Dogs, který se měl tímto způsobem společnosti pomstít za spor ohledně výplaty. Připomeňme, že první díl The Last Of Us by se v budoucnu měl dočkat i seriálového zpracování . HBO si jako producenta přizvala jednoho z autorů veleúspěšné minisérie Černobyl.





Ghost of Tsushima také zná datum vydání

Sony dnes také oznámilo datum vydání další očekávané hry pro PS4. Akční adventura Ghost of Tsushima, která nás vezme do Japonska 13. století a prostředí samurajů, se dostane na pulty obchodů 19. července 2020. Původně přitom vývojářské studio Sucker Punch uvádělo, že titul vyjde o tři týdny dříve – 26. června.

