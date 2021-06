The Outer Worlds 2 dostává první trailer, dělá si legraci z vývojářů

Trailer k připravované hře The Outer Worlds 2 od Obsidian Entertainment asi mnohé zaujme. Tvůrci si totiž dělají legraci sami ze sebe a typických trailerů ke hrám. Hovoří tak o klasických efektech, které se v nich objevují, a také to, co vlastně znamenají (a co mají zakrýt). A je to docela zábava, sarkasmem tento trailer doslova číší.



Dělá si tak legraci z chytře znějícího hlasu, který uvede poklidnou scénu, jež je narušena obrovitým monstrem. Čekáte, že bude ve hře? Ne, zapomeňte na ni, nikdy tam nebude. Nikdo také neví proč, ale najednou všichni běží, střílí, nesmí chybět slow-motion, odlesky objektivu. Hrdina se ukazuje zezadu. Proč? Protože vývojáři ještě neví, jak bude vypadat, možná nemají hotový ani příběh. A patrně ani žádný kousek hry, ze kterého by mohli cokoli ukázat. Vlastně mají hotový... jen název.

