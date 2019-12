Threadripper 3. generace zbaven heatspreaderu, jak se chladí?

Der8auer se zaměřil na oba nové Threadrippery, čili modely 3970X a 3960X, které mají heatspreadery přichyceny očekávaným způsobem, a to pomocí indiové pájky, jež spojuje jednotlivé čipy s heatspreaderem s pozlacenými místy dotyku. Dalo se tak očekávat, že proces odstranění heatspreaderu bude náročný a se značným rizikem poškození procesoru, přičemž indiová pájka stejně zajistí kvalitní přenos tepla skrz heatspreader. Čili až na profesionální overclockery by zákazníci z jeho odstranění stejně neměli získat žádnou zásadní výhodu, co se týče chlazení.

Můžeme se také podívat na provedení procesorů Threadripper 3970X a 3960X s ohledem na rozložení 7nm čipletů. Oba tyto modely nesou čtyři, což znamená, že AMD je prostě mohlo rozmístit všude kolem I/O čipu, jen ne po dvojicích. Díky tomu pak není třeba využívat atrapová jádra jako v případě starších Threadripperů, která sloužila k tomu, aby se heatspreader kvůli volnému prostoru pod sebou nemohl promáčknout.

Heatspreader pak jako obvykle drží také lepicí pěna na okrajích substrátové destičky, kterou je třeba proříznout, ovšem velice opatrně, neboť hned za ní máme kolem dokola osázené SMD součástky. Žádné překvapení se tak v tomto ohledu nekoná, a to právě i s ohledem na indiovou pájku.

Der8auer pak testoval obnažené Threadrippery na desce ASUS ROG STRIX TRX40-E s vodním blokem Heatkiller IV PRO a 360mm radiátorem s výkonnou pumpou a expanzkou od EK. Ve výchozím stavu s heatspreaderem byl procesor Threadripper 3960X přetaktován na 4,3 GHz na všech jádrech při napětí 1,392 V, což při testu Cinebench R20 přineslo maximální teplotu 86 °C.

Bez heatspreaderu už nastávají možné problémy s tím, že čipy jsou příliš nízko a styčná plocha chladiče či vodního bloku na ně těžko dolehne, pokud její velikost neodpovídá heatspreaderu. Vadí zde totiž rámeček patice, který má za úkol přitlačit procesor na její kontakty a řádně jej zajistit. Ten tak musel pryč.

Na čipy byl nanesen teplovodivý materiál Thermal Grizzly Conductonaut (tekutý kov), nicméně ve výsledku, pokud můžeme vůbec mluvit o snížení teploty, pak to bylo přinejlepším o stupeň. Když k tomu přičteme nutnost upravit patici i procesor, z čehož koukají jen problémy, pak tzv. delidding nových Threadripperů můžeme opravdu nechat jen profesionálním overclockerům pro jejich pokusy.