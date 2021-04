Threadrippery v dohledu, generace 5000 může nastoupit v srpnu

Procesory Threadripper nepatří mezi prioritní produkty jednak právě proto, že ze strany Intelu tu už není žádná konkurence. Intel by sice teoreticky mohl připravit nové HEDT procesory Core na základě nových serverových Ice Lake-SP, ovšem to asi těžko dopadne. Ani pro Threadrippery 3000 tak není na trhu konkurence, přičemž AMD jejich řady dostupné v maloobchodě také nedávno doplnilo pomocí modelů Pro s 8kanálovým zapojením pamětí pro čipset WRX80. Stále jde ovšem o Zen 2.

Vedle toho je také třeba říci, že oproti procesorům Ryzen či EPYC jsou HEDT procesory obecně z hlediska tržeb málo významné zboží. Ostatně Intel už HEDT přenechal firmě AMD a i tak jí dokázal na konci minulého roku vzít část trhu s x86 zpět, neboť v celkovém měřítku jde prostě a jednoduše o výrobní kapacity, které se firmě AMD nedostávají.

Threadrippery založené na jádrech Zen 3 by tak dle nejnovějších informací mohly nastoupit v srpnu 2021, přičemž první zástupci aktuální generace jsou na trhu už od listopadu 2019. Pokud ale AMD vyslalo teprve letos na volný trh Threadripper 3000 Pro, je zřejmé, že s generací 5000 nebude nijak spěchat.

Dozvídám se také, že Threadripper 5000 má mít kódové označení Chagall, zatímco dříve se mluvilo o Genesis Peak , ale to je nakonec vedlejší. Důležité je to, že nové procesory mají být kompatibilní s dnešními deskami s TRX40. Leaker KittyYYuko (dříve KittyCorgi) ovšem mluví o srpnovém vydání nové generace Threadripperů se značnou nejistotou, ostatně do srpna zbývají ještě čtyři měsíce.