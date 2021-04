Tiger Lake-H s osmi jádry nastoupí uprostřed května

Na 10nm procesory Intelu s více než čtyřmi jádry už čekáme velice dlouho, přičemž Intel tím bude moci dorovnat nabídku firmy AMD. Ta má na trhu už druhou generaci 8jádrových mobilních APU, a sice Cezanne, která přišla po Renoiru. Ovšem pouze v případě nových Cezanne se firmě AMD povedlo tato APU dostat i do silnějších herních notebooků s výkonnějšími grafikami.

Zde máme seznam očekávaných osmijádrových a šestijádrových Tiger Lake-H vedle starších modelů H35. Dorazit má trojice modelů s osmi jádry a stejně tolik se šesti jádry s konfigurovatelným TDP až 65 W, ale to pouze v případě nejvýkonnějšího modelu Core i9-11980HK.

Uvidíme také, kdy sám Intel tyto nové procesory představí, ale logicky by to mělo být jen krátce před tím, než Asus ukáže své nové notebooky, které na Tiger Lake-H45 budou založeny. A to je naplánováno na 11. května ve 14:00 našeho času.

Rodina Intel Tiger Lake

Model Jádra/vlákna Základní takt Turbo všech jader Maximální turbo TDP Počet EU Xe Vypuštění na trh Intel Tiger Lake-H45 - údajné specifikace i9-11980HK 8C/16T 2,6 GHz 4,5 GHz 5,0 GHz 45-65W ? květen 2021? i9-11900H 8C/16T 2,5 GHz 4,4 GHz 4,9 GHz 35-45W ? květen 2021? i7-11800H 8C/16T 2,4 GHz 4,2 GHz 4,6 GHz 35-45W ? květen 2021? i7-11600H 6C/12T 2,9 GHz ? ? 35-45W ? květen 2021? i5-11400H 6C/12T 2,7 GHz 4,1 GHz 4,5 GHz 35-45W ? květen 2021? i5-11260H 6C/12T 2,6 GHz 4,0 GHz 4,4 GHz 35-45W ? květen 2021? Intel Tiger Lake-H35 i7-11390H 4C/8T 3,4 GHz 4,6 GHz 5,0 GHz 28-35W 96 Q3 2021 ? i7-11375H 4C/8T 3,3 GHz 4,3 GHz 5,0 GHz 28-35W 96

leden 2021 i7-11370H 4C/8T 3,3 GHz 4,3 GHz 4,8 GHz 28-35W 96 leden 2021 i5-11320H 4C/8T 3,2 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 28-35W ? Q3 2021 ? i5-11300H 4C/8T 3,1 GHz 4,0 GHz 4,4 GHz 28-35W 80 leden 2021





Ceny souvisejících / podobných produktů: