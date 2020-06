Tiger Lake svádí souboj s Renoirem v databázi 3DMarku

Podívat se můžeme konkrétně na souboj procesoru Core i7-1165G7 "Tiger Lake-U" s AMD Ryzen 7 4800U "Renoir", kde se tak utkávají jádra Willow Cove a grafika 12. generace (Xe) s jádry Zen 2 a grafikou Radeon Vega 8. Souboj je to zdánlivě nerovný kvůli tomu, že Core disponuje jen čtyřmi fyzickými jádry Willow Cove, zatímco Ryzen má k dispozici celý komplex osmi jader (v obou případech pak s dvojnásobkem logických jader), ovšem jde o 3DMark a tam stejně přichází ke slovu spíše výkon grafického jádra.

Intel sám ústy CEO Roberta Swana slíbil , že Tiger Lake-U dorazí během tohoto léta, takže nejpozději v září a dle toho by tyto procesory už měly být víceméně hotovy. 3DMark navíc zmiňuje už konkrétní model s finálním označením, čili už nepůjde o inženýrský vzorek s konfigurací, která nebude odpovídat reálnému kusu.

V prvé řadě ve výsledcích vidíme, že AMD nabízí mnohem větší Physics Score, což jde ovšem na vrub právě dvojnásobnému počtu procesorových jader, která v tomto ohledu zajistí Ryzenu o více než polovinu vyšší výkon. V ostatních ohledech se ale už tolik neuplatní a rozdíly jsou i mnohem menší.

Celkové 3DMark Score je také mírně lepší pro AMD, ovšem právě v tom se zohledňuje i Physics Score a pokud jde o dílčí Graphics Score, v něm zase vede Intel. Ten totiž se šestiprocentním náskokem vyhrál v grafických testech, respektive ukázal lepší výkon ve třech ze čtyř grafických testů.

Vypadá to tak, že AMD může opět jednou ztratit vedení, co se týče výkonu integrovaných GPU. To již Intel alespoň jednou získal, a to v době, kdy jeho první 14nm procesory využily výkonné grafiky Iris Pro, zatímco vývoj APU na straně AMD stagnoval. Můžeme také usuzovat, že iGPU v Tiger Lake-U může odpovídat konfiguraci testovací desktopové karty Intelů DG-1, která je vybavena 96 jednotkami EU, ale uvidíme, 3DMark grafiku v testovaném Tiger Lake-U rozpoznat nedokázal.





