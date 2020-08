Tiger Lake-U přijdou brzy, mainstreamové Tiger Lake-H až v příštím roce

Tiger Lake-U pravděpodobně dorazí na trh 2. září jako nástupci procesorů Ice Lake-U a nyní by už Intel opravdu neměl zůstat pouze u ultraúsporných 10nm procesorů. Představit by měl i výkonnější Tiger Lake-H, ovšem ty by dle zprávy společnosti Compal (via @momomo_us ) měly dorazit až během prvního kvartálu příštího roku. Nahradit či částečně doplnit by tak měly dnešní 14nm Comet Lake-H.

Ve stejné zprávě se také píše, že v příštím roce už Intel nevypustí do světa žádné 14nm produkty, i když to spíše znamená procesory a ne obecně nic, co by bylo založené na tomto procesu. A to samozřejmě za předpokladu, že Rocket Lake-S přijdou ještě letos. A mimochodem, uvedený rok 2011 je pochopitelně překlep, má tu být 2021.

Tiger Lake-H by už také konečně měly být osmijádrové procesory, takže se zde v případě 10nm čipů neomezíme jen na čtyři jádra. Mají už také podporovat pouze paměti DDR5 a už ne standard DDR4. To se dalo očekávat, ostatně jako mobilní procesory budou stejně k dispozici už v hotových počítačích, takže nikoho nemusí zajímat případný požadavek na zpětnou kompatibilitu. Pokud o něco půjde, tak spíše o cenu DDR4 vs. DDR5. A co se týče TDP, to by se mělo dostat na 35 W. To jsou ale všechno stále ještě pouhé fámy.

Tiger Lake-U se už ale rýsují velice zřetelně jako procesory spadající mezi Core 11. generace a Celerony série 6000. Ty prvně zmíněné dosáhnou TDP až 28 W stejně jako Ice Lake a druhé pak mají dosáhnout jen 15 W. Půjde o maximálně čtyři jádra, ovšem další specifikace zatím neznáme a lze očekávat, že se objeví někdy v průběhu tohoto měsíce.

